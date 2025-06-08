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«Единая Россия» выдвинула Ростислава Гольдштейна кандидатом на пост главы Коми

Он пообещал восстановить престиж региона
Ведомости

Делегаты конференции регионального отделения партии «Единая Россия» утвердили Ростислава Гольдштейна кандидатом на должность руководителя Республики Коми. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что кандидатуру поддержали президент России и председатель партии Дмитрий Медведев.

Якушев отметил, что знает Гольдштейна по совместной работе в Госдуме и в период его губернаторства в Еврейской автономной области. Он охарактеризовал его как целеустремленного руководителя, способного эффективно решать поставленные задачи. По словам секретаря Генсовета, опыт Гольдштейна в региональном управлении соответствует требованиям, предъявляемым жителями Республики Коми.

Сам Гольдштейн заявил, что президент поставил задачу сделать Коми форпостом опережающего развития Русского Севера. Он выразил уверенность, что имеющаяся команда специалистов, включая молодых профессионалов и ветеранов спецоперации, справится с этой миссией. Кандидат пообещал восстановить престиж региона через создание современных условий жизни и переориентацию экономики, чтобы привлекать в республику молодые кадры и семьи.

Гольдштейн подчеркнул, что программа развития направлена на возвращение Коми статуса региона, которым можно гордиться и где хочется жить.

Гольдштейн родился 15 марта 1969 г. в Селижарово Калининской области. Окончил школу на Сахалине, работал слесарем на Сахалинской ГРЭС, служил в армии (1987–1989 гг.). После службы продолжил работу на электростанции, затем монтажником в Южно-Сахалинске. В 1990-х гг. переехал в Ухту, занялся бизнесом.

Окончил Академию экономики и права (1995 г.), Университет РАО (2007 г.) и Северо-Западную академию госслужбы (2009 г.). В 2003 г. избран депутатом Госсовета Коми, в 2007 г. стал депутатом Госдумы V созыва от «Единой России». В 2015 г. назначен сенатором от Еврейской АО.

С 2019 г. – врио губернатора Еврейской АО, с 2020 г. – избранный губернатор. В ноябре 2024 г. назначен врио главы Республики Коми.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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