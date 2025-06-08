«Единая Россия» выдвинула Ростислава Гольдштейна кандидатом на пост главы Коми

Окончил Академию экономики и права (1995 г.), Университет РАО (2007 г.) и Северо-Западную академию госслужбы (2009 г.). В 2003 г. избран депутатом Госсовета Коми, в 2007 г. стал депутатом Госдумы V созыва от «Единой России». В 2015 г. назначен сенатором от Еврейской АО.