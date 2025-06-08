Путин проведет заседание Совбеза и встретится с участниками «Времени героев»
На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет большое заседание Совета безопасности РФ, которого «многие особенно ждут», сообщил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
По его словам, в планы главы государства на неделю с 9 по 15 июня также входит встреча с гражданами, проходящими программу развития для участников специальной военной операции на Украине «Время героев». 12 июня, в День России, президент вручит медали Героев Труда и другие государственные награды.
Путин также проведет мероприятие ко Дню медицинского работника (15 июня). Зарубин предположил, что сейчас ведется активная подготовка и к выступлению президента на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня.
На предыдущей встрече с постоянными членами Совбеза РФ Путин обсудил вопросы здравоохранения. Тогда он отметил, что к теме совещания также относится суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарственными препаратами, и назвал этот вопрос «не праздным» в нынешних условиях.