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Путин проведет заседание Совбеза и встретится с участниками «Времени героев»

Ведомости

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет большое заседание Совета безопасности РФ, которого «многие особенно ждут», сообщил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По его словам, в планы главы государства на неделю с 9 по 15 июня также входит встреча с гражданами, проходящими программу развития для участников специальной военной операции на Украине «Время героев». 12 июня, в День России, президент вручит медали Героев Труда и другие государственные награды.

Путин также проведет мероприятие ко Дню медицинского работника (15 июня). Зарубин предположил, что сейчас ведется активная подготовка и к выступлению президента на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня.

На предыдущей встрече с постоянными членами Совбеза РФ Путин обсудил вопросы здравоохранения. Тогда он отметил, что к теме совещания также относится суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарственными препаратами, и назвал этот вопрос «не праздным» в нынешних условиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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