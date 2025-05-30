Путин обсудил с членами Совбеза вопросы здравоохранения
Президент Владимир Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности РФ и обсудил вопросы здравоохранения, сообщили в пресс-службе Кремля.
Как отметил глава государства, к теме совещания также относится суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарственными препаратами. Он назвал этот вопрос «не праздным» в нынешних условиях.
30 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге рассказал журналистам, что в течение дня Путин также должен встретиться в Кремле с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет фонд «Круг добра». Диалог приурочен к Дню защиты детей.
28 мая Минздрав зарегистрировал первый аналог швейцарского препарата против рака молочной железы – «Пертувиа». Он создан российской компанией Biocad. Препарат блокирует рецептор HER2, который в больших количествах содержится на поверхности опухолевых клеток и стимулирует их рост, вследствие чего опухолевые клетки погибают.