Путин обсудил с членами Совбеза вопросы здравоохранения

28 мая Минздрав зарегистрировал первый аналог швейцарского препарата против рака молочной железы – «Пертувиа». Он создан российской компанией Biocad. Препарат блокирует рецептор HER2, который в больших количествах содержится на поверхности опухолевых клеток и стимулирует их рост, вследствие чего опухолевые клетки погибают.