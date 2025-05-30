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Путин обсудил с членами Совбеза вопросы здравоохранения

Ведомости

Президент Владимир Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности РФ и обсудил вопросы здравоохранения, сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отметил глава государства, к теме совещания также относится суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарственными препаратами. Он назвал этот вопрос «не праздным» в нынешних условиях.

30 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге рассказал журналистам, что в течение дня Путин также должен встретиться в Кремле с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет фонд «Круг добра». Диалог приурочен к Дню защиты детей.

28 мая Минздрав зарегистрировал первый аналог швейцарского препарата против рака молочной железы – «Пертувиа». Он создан российской компанией Biocad. Препарат блокирует рецептор HER2, который в больших количествах содержится на поверхности опухолевых клеток и стимулирует их рост, вследствие чего опухолевые клетки погибают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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