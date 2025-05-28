Минздрав зарегистрировал первый аналог препарата против рака молочной железы

17 апреля Девятый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении иска Минпромторга к разработчику лекарственных препаратов ООО «Лина М» (Королев) пришел к выводу, что в России создан препарат от онкологии, у которого нет аналогов в мире. Речь идет о «Афотиде». Ведомство требовало расторгнуть госконтракт от 2014 г. на 150 млн руб. и взыскать более 117 млн руб. неотработанного аванса и свыше 80 млн руб. процентов за пользование чужими средствами. Это мотивировано более чем шестилетней просрочкой выполнения четвертого этапа НИОКР, включающего клинические испытания. Минпромторг считает, что цель НИОКР не была достигнута и результата работ нет.