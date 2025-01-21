Первая онкобольная успешно прошла лечение новым российским препаратом
Первая пациентка с диагностированным раком крови, 59-летняя женщина, успешно прошла терапию новым российским препаратом «Утжефра». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу НМИЦ гематологии Минздрава.
По словам главного исследователя, заведующей отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава Ольги Алешиной, участница клинического исследования получила «Утжефру» 12 и 13 декабря двумя дозами.
«После введения "Утжефры" у пациентки не было серьезных осложнений, через неделю наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии, что предусмотрено протоколом исследования, она была переведена в гематологическое отделение и далее наблюдалась в условиях дневного стационара», – сказала Алешина.
Итоги обследования подтвердили полный ответ на терапию и безопасность нового препарата. В общей сложности участниками исследования станут 60 пациентов. В течение года после введения медикамента они будут сдавать анализы крови, проходить осмотры, а также инструментальные исследования для определения статуса по основному заболеванию и контролю ремиссии.
В ноябре 2024 г. Минздрав РФ сообщил о начале первого клинического исследования российского препарата для CAR-T-терапии «Утжефра», разработанного в НМИЦ гематологии. Тогда отмечалось, что препарат будет применяться для лечения особо агрессивных форм В-клеточных злокачественных заболеваний крови. Имеются в виду пациенты с рецидивами и устойчивыми к терапии формами. В Минздраве указывали, что после завершения клинических исследований и всех этапов регистрации препарат начнут производить не только для пациентов НМИЦа, но и для других лечебных учреждений России. Отмечалось также, что производство «Утжефры» предполагается на собственной лицензированной площадке центра, строительство которой, по плану, завершится в 2026 г.