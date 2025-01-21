Первая онкобольная успешно прошла лечение новым российским препаратом

В ноябре 2024 г. Минздрав РФ сообщил о начале первого клинического исследования российского препарата для CAR-T-терапии «Утжефра», разработанного в НМИЦ гематологии. Тогда отмечалось, что препарат будет применяться для лечения особо агрессивных форм В-клеточных злокачественных заболеваний крови. Имеются в виду пациенты с рецидивами и устойчивыми к терапии формами. В Минздраве указывали, что после завершения клинических исследований и всех этапов регистрации препарат начнут производить не только для пациентов НМИЦа, но и для других лечебных учреждений России. Отмечалось также, что производство «Утжефры» предполагается на собственной лицензированной площадке центра, строительство которой, по плану, завершится в 2026 г.