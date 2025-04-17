Суд: в России создан не имеющий аналогов препарат от рака
В России создан препарат от онкологии, аналогов которому в мире не существует. К такому выводу пришел Девятый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении иска Минпромторга РФ к разработчику лекарственных препаратов ООО (Королев), пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Речь о препарате «Афотид». Минпромторг в иске к «Лина М» требовал расторгнуть госконтракт от 2014 г. на 150 млн руб., взыскать свыше 117 млн руб. неотработанного аванса и более 80 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами. Свои требования министерство мотивировало более чем шестилетней просрочкой выполнения четвертого этапа НИОКР, включающего клинические испытания. Ведомство убеждено, что цель НИОКР не была достигнута, результата работ нет.
Суд постановил, что «Афотид» уже применяется для лечения онкозаболеваний на добровольцах, и его безопасность доказана. В семи клинических центрах разрешено проводить клинические исследования с этим препаратом. В процессе рассмотрения апелляции суд учел, что созданный «Лина М» препарат позволяет лечить онкозаболевания независимо от стадии и у него нет аналогов в мире.
В сентябре прошлого года главный онколог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил, что российские ученые завершили доклинические исследования вакцины против рака. По его словам, противопоказанием к применению вакцины станет незавершенная химиотерапия.
В конце января директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что в сентябре 2025 г. первые пациенты с онкологическими заболеваниями начнут получать лечение новой онковакциной. Он уточнял, что препарат, разрабатываемый в Центре Гамалеи, будет изготавливаться индивидуально для каждого пациента. В его разработке будет участвовать искусственный интеллект, который проанализирует параметры заболевания и выдаст схему будущего препарата. По нему специалисты в течение недели сделают вакцину.