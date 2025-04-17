Суд: в России создан не имеющий аналогов препарат от рака

В конце января директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что в сентябре 2025 г. первые пациенты с онкологическими заболеваниями начнут получать лечение новой онковакциной. Он уточнял, что препарат, разрабатываемый в Центре Гамалеи, будет изготавливаться индивидуально для каждого пациента. В его разработке будет участвовать искусственный интеллект, который проанализирует параметры заболевания и выдаст схему будущего препарата. По нему специалисты в течение недели сделают вакцину.