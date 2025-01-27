Гинцбург: пациенты начнут получать новую онковакцину в сентябре

14 декабря Каприн сообщил, что создание российской мРНК-вакцины для лечения онкологических заболеваний обойдется государству в 300 000 руб. на человека, но для пациента она должна быть бесплатной. По его словам, все онкопрепараты на начальной стадии производства обходятся дорого, но лекарством «для избранных» новый препарат не будет.