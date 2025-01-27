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Гинцбург: пациенты начнут получать новую онковакцину в сентябре

Ведомости

Первые пациенты с онкологическими заболеваниями начнут получать лечение новой вакциной в сентябре. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, пишут «РИА Новости».

По словам Гинцбург, разрабатываемый в Центре Гамалеи препарат будет персонализированным, то есть изготавливаться для каждого пациента индивидуально. Участвовать в его разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры заболевания и выдаст схему будущего препарата, по которому специалисты в течение недели сделают вакцину.

Разрешение на использование вакцины, рассказал Гинцбург, планируется получить в конце августа. Препарат будет вводиться не только пациентам с первичной меланомой, но и тем, которые уже прошли определенные стадии лечения.

В сентябре 2024 г. российские ученые завершили доклинические исследования вакцины против рака, сообщал главный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. Тогда же он пояснил, что противопоказанием к применению вакцины станет незавершенная химиотерапия.

14 декабря Каприн сообщил, что создание российской мРНК-вакцины для лечения онкологических заболеваний обойдется государству в 300 000 руб. на человека, но для пациента она должна быть бесплатной. По его словам, все онкопрепараты на начальной стадии производства обходятся дорого, но лекарством «для избранных» новый препарат не будет.

23 января Гинцбург рассказал, что испытания вакцин против рака почек, груди и поджелудочной железы начнутся в конце 2025 г. или в начале 2026 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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