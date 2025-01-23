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Испытания вакцин против рака начнутся в России в течение года

Ведомости

Испытания вакцин против рака почек, груди и поджелудочной железы начнутся в начале этого или следующего года, исследования вакцин против меланомы – осенью этого года. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Чтобы вслед за меланомой тоже была возможность создавать вакцины против мелкоклеточного рака легких, как известно, самого распространенного рака человека с наибольшей летальностью, тяжелыми исходами. Далее, по всей видимости, определенные [разновидности] рака почек, возможно, рак груди и рак поджелудочной железы – вот наши планы», – сказал он (цитата по ТАСС).

Исследования вакцин на пациентах с меланомой планируется начать уже в сентябре 2025 г.

В сентябре 2024 г. российские ученые завершили доклинические исследования вакцины против рака, сообщал академик РАН, главный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. Тогда же он пояснил, что противопоказанием к применению вакцины станет незавершенная химиотерапия.

14 декабря Каприн сообщил, что создание российской мРНК-вакцины для лечения онкологических заболеваний обойдется государству в 300 000 руб. на человека, но для пациента она должна быть бесплатной. По его словам, все онкопрепараты на начальной стадии производства обходятся дорого, но лекарством «для избранных» новый препарат не будет.

The Guardian в августе прошлого года писала, что испытания первой мРНК-вакцины против рака легких начались в семи странах. Первая фаза международных клинических испытаний стартовала в 34 исследовательских центрах по всему миру: в Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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