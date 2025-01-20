Правительство включило 18 препаратов в список жизненно необходимых лекарств
Правительство РФ включило 18 препаратов в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), говорится в официальном сообщении на сайте.
Эти препараты применяются при лечении лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, системной красной волчанки, анемии при хронической болезни почек, тахикардии, нарушений липидного обмена, пневмонии, перитонита, хронической обструктивной болезни лёгких, тяжелой формы бронхиальной астмы, а также для профилактики тромботических осложнений и при проведении антиретровирусной терапии. Таким образом были добавлены:
занубрутиниб
полатузумаб ведотин
нурулимаб+пролголимаб
инотузумаб озогамицин
алпелисиб
анифролумаб
алоглиптин+пиоглитазон
эсмолол
роксадустат
инклисиран
биапенем
атазанавир+ритонавир
фампридин
гликопиррония бромид + индакатерол+мометазон
беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол
будесонид + гликопиррония бромид + формотерол
тезепелумаб
изатуксимаб
Уточняется, что половина из них уже производится в России. Также был расширен перечень препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий. В него включено противоопухолевое средство изатуксимаб, применяемое при лечении множественной миеломы.
В ходе заседания правительства 20 января премьер-министр Михаил Мишустин также утвердил стратегию развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 г. Стратегия предусматривает расширение перечня анализируемых показателей, использование искусственного интеллекта (ИИ) при аналитике. Как уточнил вице-премьер Александр Новак на заседании правительства, ключевыми целями стратегии станут удовлетворение потребностей через внедрение стандарта качества данных, предоставление статистических данных в современных форматах на единой платформе, снижение нагрузки на бизнес, а также укрепление позиций российской статистики в мире.