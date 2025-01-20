Правительство включило 18 препаратов в список жизненно необходимых лекарств

В ходе заседания правительства 20 января премьер-министр Михаил Мишустин также утвердил стратегию развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 г. Стратегия предусматривает расширение перечня анализируемых показателей, использование искусственного интеллекта (ИИ) при аналитике. Как уточнил вице-премьер Александр Новак на заседании правительства, ключевыми целями стратегии станут удовлетворение потребностей через внедрение стандарта качества данных, предоставление статистических данных в современных форматах на единой платформе, снижение нагрузки на бизнес, а также укрепление позиций российской статистики в мире.