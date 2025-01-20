Мишустин утвердил стратегию развития Росстата до 2030 года
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил стратегию развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 г., сообщили в правительстве России.
Стратегия предусматривает расширение перечня анализируемых показателей, использование искусственного интеллекта (ИИ) при аналитике. Согласно положениям документа, реализация стратегии будет осуществляться по следующим направлениям:
выявление потребностей в информации,
планирование и обеспечение качества статистических данных,
совершенствование системы сбора, обработки и распространения статистических данных,
цифровая трансформация Росстата и системы госстатистики,
информационная безопасность и защита информации,
кадровое обеспечение системы,
развитие международного сотрудничества.
Как уточнил вице-премьер Александр Новак на заседании правительства, ключевыми целями стратегии станут удовлетворение потребностей через внедрение стандарта качества данных, предоставление статистических данных в современных форматах на единой платформе, снижение нагрузки на бизнес, а также укрепление позиций российской статистики в мире.
Мишустин поручил Новаку сформировать план мероприятий для реализации задач стратегии. По словам премьера, нужно создать единую современную цифровую инфраструктуру для получения «более полной и оперативной статистической картины».
Премьер поручил разработать и утвердить проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 г. в декабре 2023 г. При разработке власти должны были уделить внимание улучшению механизмов подготовки данных, соблюдению международных стандартов для сравнения показателей с другими странами, а также повышения качества статданных, используемых для стратегического планирования.