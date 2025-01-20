Мишустин утвердил стратегию развития Росстата до 2030 года

Премьер поручил разработать и утвердить проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 г. в декабре 2023 г. При разработке власти должны были уделить внимание улучшению механизмов подготовки данных, соблюдению международных стандартов для сравнения показателей с другими странами, а также повышения качества статданных, используемых для стратегического планирования.