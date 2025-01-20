Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Мишустин утвердил стратегию развития Росстата до 2030 года

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил стратегию развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 г., сообщили в правительстве России.

Стратегия предусматривает расширение перечня анализируемых показателей, использование искусственного интеллекта (ИИ) при аналитике. Согласно положениям документа, реализация стратегии будет осуществляться по следующим направлениям:

  • выявление потребностей в информации,

  • планирование и обеспечение качества статистических данных,

  • совершенствование системы сбора, обработки и распространения статистических данных,

  • цифровая трансформация Росстата и системы госстатистики,

  • информационная безопасность и защита информации,

  • кадровое обеспечение системы,

  • развитие международного сотрудничества.

Как уточнил вице-премьер Александр Новак на заседании правительства, ключевыми целями стратегии станут удовлетворение потребностей через внедрение стандарта качества данных, предоставление статистических данных в современных форматах на единой платформе, снижение нагрузки на бизнес, а также укрепление позиций российской статистики в мире.

Мишустин поручил Новаку сформировать план мероприятий для реализации задач стратегии. По словам премьера, нужно создать единую современную цифровую инфраструктуру для получения «более полной и оперативной статистической картины».

Премьер поручил разработать и утвердить проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 г. в декабре 2023 г. При разработке власти должны были уделить внимание улучшению механизмов подготовки данных, соблюдению международных стандартов для сравнения показателей с другими странами, а также повышения качества статданных, используемых для стратегического планирования.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных