Мэр Кишинева обвинил правящую партию в намерении фальсифицировать выборы
Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» планирует фальсифицировать парламентские выборы в стране, а также постарается демотивировать население, но оппозиция готова дать отпор. Об этом сообщил мэр Кишинева и лидер блока «Альтернатива» Ион Чебан в Telegram-канале.
«Когда 16 неудобных каналов закрываются без понятных причин, а неудобные вопросы журналистов наказываются закрытием телеканалов, это доказывает, что у нас авторитарный режим, который подавляет любую критику», – подчеркнул Чебан. Он отметил, что блок «Альтернатива» требует прекратить запугивать жителей страны штрафами и санкциями без внятных доказательств и без судебных решений.
Он назвал «Действие и солидарность» партией ненависти и распада, которая даже в случае поражения постарается «украсть» выборы. «Мы готовы сегодня защищать голос каждого гражданина Республики Молдовы, где бы он ни находился – здесь или где-то за рубежом, и обеспечить максимальную прозрачность его волеизъявления», – написал Чебан.
Парламентские выборы в Молдавии должны пройти 28 сентября.️
Ранее молдавские власти арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которая выступала за сближение с Москвой вместо Запада. Сейчас правительство страны предпринимает попытки запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.