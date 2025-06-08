Мэр Кишинева обвинил правящую партию в намерении фальсифицировать выборы

Он назвал «Действие и солидарность» партией ненависти и распада, которая даже в случае поражения постарается «украсть» выборы. «Мы готовы сегодня защищать голос каждого гражданина Республики Молдовы, где бы он ни находился – здесь или где-то за рубежом, и обеспечить максимальную прозрачность его волеизъявления», – написал Чебан.