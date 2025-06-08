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Мэр Кишинева обвинил правящую партию в намерении фальсифицировать выборы

Ведомости

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» планирует фальсифицировать парламентские выборы в стране, а также постарается демотивировать население, но оппозиция готова дать отпор. Об этом сообщил мэр Кишинева и лидер блока «Альтернатива» Ион Чебан в Telegram-канале.

«Когда 16 неудобных каналов закрываются без понятных причин, а неудобные вопросы журналистов наказываются закрытием телеканалов, это доказывает, что у нас авторитарный режим, который подавляет любую критику», – подчеркнул Чебан. Он отметил, что блок «Альтернатива» требует прекратить запугивать жителей страны штрафами и санкциями без внятных доказательств и без судебных решений.

Он назвал «Действие и солидарность» партией ненависти и распада, которая даже в случае поражения постарается «украсть» выборы. «Мы готовы сегодня защищать голос каждого гражданина Республики Молдовы, где бы он ни находился – здесь или где-то за рубежом, и обеспечить максимальную прозрачность его волеизъявления», – написал Чебан.

Парламентские выборы в Молдавии должны пройти 28 сентября.️

Ранее молдавские власти арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которая выступала за сближение с Москвой вместо Запада. Сейчас правительство страны предпринимает попытки запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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