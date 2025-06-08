В антиправительственной акции в Испании приняли участие 50 000 человек
На антиправительственной акции в Мадриде, которую организовали члены оппозиционной правой Народной партии (НП), присутствовало около 50 000 человек, передает «РИА Новости».
Перед митингующими выступил лидер НП Альберто Нуньес Фейхоо. Он призвал граждан «рассчитаться с демократией, провести выборы». Глава партии подчеркнул, что новые выборы нужно провести уже сейчас. Лозунгом акции стала фраза «Мафия или демократия». Жители Мадрида выступили с призывами к отставке премьер-министра королевства Педро Санчеса.
Глава Мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо во время выступления перед гражданами обвинила правительство в коррупции и проведении авторитарной политики.
По данным агентства, представители правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) оценили акцию как «провал». Глава министерства образования страны Пилар Алегрия отметила, что музыкальная «группа Estopa собирает больше зрителей, чем Фейхоо».
Это уже шестая акция, организованная политической силой Фейхоо. 10 мая в Мадриде прошли протесты за отставку премьер-министра Испании, в которых участвовали около 25 000 человек.