В антиправительственной акции в Испании приняли участие 50 000 человек

Перед митингующими выступил лидер НП Альберто Нуньес Фейхоо. Он призвал граждан «рассчитаться с демократией, провести выборы». Глава партии подчеркнул, что новые выборы нужно провести уже сейчас. Лозунгом акции стала фраза «Мафия или демократия». Жители Мадрида выступили с призывами к отставке премьер-министра королевства Педро Санчеса.