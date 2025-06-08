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В антиправительственной акции в Испании приняли участие 50 000 человек

Ведомости

На антиправительственной акции в Мадриде, которую организовали члены оппозиционной правой Народной партии (НП), присутствовало около 50 000 человек, передает «РИА Новости».

Перед митингующими выступил лидер НП Альберто Нуньес Фейхоо. Он призвал граждан «рассчитаться с демократией, провести выборы». Глава партии подчеркнул, что новые выборы нужно провести уже сейчас. Лозунгом акции стала фраза «Мафия или демократия». Жители Мадрида выступили с призывами к отставке премьер-министра королевства Педро Санчеса.

Глава Мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо во время выступления перед гражданами обвинила правительство в коррупции и проведении авторитарной политики.

По данным агентства, представители правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) оценили акцию как «провал». Глава министерства образования страны Пилар Алегрия отметила, что музыкальная «группа Estopa собирает больше зрителей, чем Фейхоо».

Это уже шестая акция, организованная политической силой Фейхоо. 10 мая в Мадриде прошли протесты за отставку премьер-министра Испании, в которых участвовали около 25 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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