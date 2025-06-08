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Захарова ответила на жалобы Зеленского по поводу отказа США в передаче ракет

Ведомости

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский жалуется на решение США передать 20 000 ракет на Ближний Восток вместо Украины, но вместе с тем отказывается забрать трупы украинских солдат. Об этом она написала в Telegram-канале.

«6000 пакетов, предназначенных Украине, почему-то не забирает. Так еще ракеты клянчит, чтобы увеличить количество жертв. И снова не забрать», – сказала дипломат.

Зеленский в интервью телеканалу ABC News сказал, что рассчитывал на зенитные ракеты, которые США в итоге перенаправили на нужды своих военных на Ближнем Востоке.

Комментарий Захаровой касается обвинений со стороны России в адрес Киева в срыве стамбульских договоренностей. 8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что российская сторона доставила в район обмена 1212 тел украинских военнослужащих. Всего планируется передать 6000 погибших солдат, однако Украина не стала их забирать.

8 июня начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что подготовка к обмену с Россией военнопленными и телами погибших военных продолжается, а репатриационные мероприятия начнутся на следующей неделе. При этом обмен должен был начаться еще днем ранее, когда члены украинской делегации не приехали на место процедуры и перенесли ее на неопределенный срок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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