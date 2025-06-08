Захарова ответила на жалобы Зеленского по поводу отказа США в передаче ракет

8 июня начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что подготовка к обмену с Россией военнопленными и телами погибших военных продолжается, а репатриационные мероприятия начнутся на следующей неделе. При этом обмен должен был начаться еще днем ранее, когда члены украинской делегации не приехали на место процедуры и перенесли ее на неопределенный срок.