Захарова ответила на жалобы Зеленского по поводу отказа США в передаче ракет
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский жалуется на решение США передать 20 000 ракет на Ближний Восток вместо Украины, но вместе с тем отказывается забрать трупы украинских солдат. Об этом она написала в Telegram-канале.
«6000 пакетов, предназначенных Украине, почему-то не забирает. Так еще ракеты клянчит, чтобы увеличить количество жертв. И снова не забрать», – сказала дипломат.
Зеленский в интервью телеканалу ABC News сказал, что рассчитывал на зенитные ракеты, которые США в итоге перенаправили на нужды своих военных на Ближнем Востоке.
Комментарий Захаровой касается обвинений со стороны России в адрес Киева в срыве стамбульских договоренностей. 8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что российская сторона доставила в район обмена 1212 тел украинских военнослужащих. Всего планируется передать 6000 погибших солдат, однако Украина не стала их забирать.
8 июня начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что подготовка к обмену с Россией военнопленными и телами погибших военных продолжается, а репатриационные мероприятия начнутся на следующей неделе. При этом обмен должен был начаться еще днем ранее, когда члены украинской делегации не приехали на место процедуры и перенесли ее на неопределенный срок.