Песков: России придется реагировать на агрессивные действия стран НАТО

Существование моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, который соблюдает Россия, приближается к своему логическому завершению. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 8 июня рассказал ТАСС, что Россия сейчас не видит серьезных перемен или разворотов в планах США по дальнейшему передовому РСМД в различных регионах мира. По его словам, шаги американской стороны убеждают Москву в том, что подобная работа будет только наращиваться. Россия вынуждена реагировать на появление новых и «весьма чувствительных» ракетных угроз, подчеркнул Рябков.