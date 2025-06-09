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Песков: России придется реагировать на агрессивные действия стран НАТО

Ведомости

Российской стороне так или иначе придется реагировать на агрессивные действия со стороны стран – членов НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«В какой-то момент, когда уже ничто не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действия за собой оставим», – заявил он, говоря о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), которое завершится в ближайшее время.

Существование моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, который соблюдает Россия, приближается к своему логическому завершению. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 8 июня рассказал ТАСС, что Россия сейчас не видит серьезных перемен или разворотов в планах США по дальнейшему передовому РСМД в различных регионах мира. По его словам, шаги американской стороны убеждают Москву в том, что подобная работа будет только наращиваться. Россия вынуждена реагировать на появление новых и «весьма чувствительных» ракетных угроз, подчеркнул Рябков.

Президент России Владимир Путин заявил в июле 2024 г., что страна будет считать себя свободной от моратория на РСМД в случае, если США разместят такое вооружение на территории Германии. Глава государства подчеркнул, что в зоне досягаемости вооружения, которое планируют разместить США, будут находиться важные российские объекты государственного и военного управления. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее говорил, что односторонний мораторий практически нежизнеспособен и России от него придется отказаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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