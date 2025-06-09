Песков: России придется реагировать на агрессивные действия стран НАТО
Российской стороне так или иначе придется реагировать на агрессивные действия со стороны стран – членов НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«В какой-то момент, когда уже ничто не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действия за собой оставим», – заявил он, говоря о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), которое завершится в ближайшее время.
Существование моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, который соблюдает Россия, приближается к своему логическому завершению. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 8 июня рассказал ТАСС, что Россия сейчас не видит серьезных перемен или разворотов в планах США по дальнейшему передовому РСМД в различных регионах мира. По его словам, шаги американской стороны убеждают Москву в том, что подобная работа будет только наращиваться. Россия вынуждена реагировать на появление новых и «весьма чувствительных» ракетных угроз, подчеркнул Рябков.
Президент России Владимир Путин заявил в июле 2024 г., что страна будет считать себя свободной от моратория на РСМД в случае, если США разместят такое вооружение на территории Германии. Глава государства подчеркнул, что в зоне досягаемости вооружения, которое планируют разместить США, будут находиться важные российские объекты государственного и военного управления. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее говорил, что односторонний мораторий практически нежизнеспособен и России от него придется отказаться.