Рябков: существование моратория на РСМД близится к завершению
Существование моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который соблюдает Россия, приближается к своему логическому завершению, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Россия сейчас не видит серьезных перемен или разворотов в планах США по дальнейшему передовому развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира, указал Рябков. По его словам, шаги американской стороны убеждают Москву в том, что подобная работа будет только наращиваться. США и их союзники не оценили сдержанность РФ в сфере «пост-ДРСМД», указал замминистра.
«Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению», – сказал он.
Россия вынуждена реагировать на появление новых и «весьма чувствительных» ракетных угроз, подчеркнул Рябков.
Президент России Владимир Путин заявил в июле 2024 г., что страна будет считать себя свободной от моратория на РСМД. Это произойдет в случае, если США разместят такое вооружение на территории Германии. Глава государства подчеркнул, что в зоне досягаемости вооружения, которое планируют разместить США, будут находиться важные российские объекты государственного и военного управления. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее говорил, что односторонний мораторий практически нежизнеспособен и России от него придется отказаться.