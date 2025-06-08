Рябков: существование моратория на РСМД близится к завершению

Президент России Владимир Путин заявил в июле 2024 г., что страна будет считать себя свободной от моратория на РСМД. Это произойдет в случае, если США разместят такое вооружение на территории Германии. Глава государства подчеркнул, что в зоне досягаемости вооружения, которое планируют разместить США, будут находиться важные российские объекты государственного и военного управления. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее говорил, что односторонний мораторий практически нежизнеспособен и России от него придется отказаться.