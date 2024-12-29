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Лавров назвал нежизнеспособным односторонний мораторий РФ на размещение РСМД

Ведомости

Односторонний мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который соблюдает Россия, практически нежизнеспособен, от него придется отказаться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», – сказал он, добавив, что на данный момент мораторий остается в силе.

США, добавил министр, проигнорировали предостережения со стороны Москвы и начали размещать подобные вооружения в различных точках мира.

Несмотря на ликвидацию в 2019 г. Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия подтвердила готовность и далее придерживаться отказа от разворачивания в европейской части ракет с дальностью более 500 км, которые запрещалось иметь этим соглашением. США же вышли из соглашения из-за разработки в России крылатой ракеты 9М729 для комплекса «Искандер», дальность которой, по американским оценкам, превосходила 500 км. Россия отвергала эти обвинения.

Во время выступления на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ 28 июля президент России Владимир Путин заявил, что страна будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Это произойдет в случае, если США разместят такое вооружение на территории Германии. Глава государства подчеркнул, что в зоне досягаемости вооружения, которое планируют разместить США, будут находиться важные российские объекты государственного и военного управления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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