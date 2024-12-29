Лавров назвал нежизнеспособным односторонний мораторий РФ на размещение РСМД
Односторонний мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который соблюдает Россия, практически нежизнеспособен, от него придется отказаться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».
«На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», – сказал он, добавив, что на данный момент мораторий остается в силе.
США, добавил министр, проигнорировали предостережения со стороны Москвы и начали размещать подобные вооружения в различных точках мира.
Несмотря на ликвидацию в 2019 г. Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия подтвердила готовность и далее придерживаться отказа от разворачивания в европейской части ракет с дальностью более 500 км, которые запрещалось иметь этим соглашением. США же вышли из соглашения из-за разработки в России крылатой ракеты 9М729 для комплекса «Искандер», дальность которой, по американским оценкам, превосходила 500 км. Россия отвергала эти обвинения.
Во время выступления на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ 28 июля президент России Владимир Путин заявил, что страна будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Это произойдет в случае, если США разместят такое вооружение на территории Германии. Глава государства подчеркнул, что в зоне досягаемости вооружения, которое планируют разместить США, будут находиться важные российские объекты государственного и военного управления.