Лавров назвал нежизнеспособным односторонний мораторий РФ на размещение РСМД

Несмотря на ликвидацию в 2019 г. Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия подтвердила готовность и далее придерживаться отказа от разворачивания в европейской части ракет с дальностью более 500 км, которые запрещалось иметь этим соглашением. США же вышли из соглашения из-за разработки в России крылатой ракеты 9М729 для комплекса «Искандер», дальность которой, по американским оценкам, превосходила 500 км. Россия отвергала эти обвинения.