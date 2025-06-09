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Отец Илона Маска хотел бы поучиться навыкам лидерства у Путина

Ведомости

Южноафриканский предприниматель, отец Илона Маска Эррол хотел бы поучиться навыкам лидерства у президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил журналистам в ходе Форума будущего – 2050. 

«Думаю, он – очень впечатляющий и устойчивый человек. <...> Консультанты сообщили мне прошлым вечером, что несколько лет назад жизнь [в России] не была очень хорошей, но сейчас все гораздо лучше. И это, очевидно, во многом благодаря хорошему лидерству. Так что я попросил бы его научить меня такому лидерству», – сказал он (цитата по ТАСС).

Маск также отметил, что восприятие России в США искажено из-за материалов, публикуемых в СМИ. По его мнению, в действительности Москва и, в целом, Россия «поражают». 

Он также рассказал, что был удивлен чистотой и хорошими дорогами в Москве. Предприниматель добавил, что здания в столице напоминают ему о Древнем Риме: «очень похоже на картины с древнеримскими сюжетами». По мнению Маска, мир должен больше знать о Москве, потому что это прекрасный город, о котором говорят «много всякого разного». Он отметил, что больше всего его удивил высокий уровень безопасности в столице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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