Отец Илона Маска хотел бы поучиться навыкам лидерства у Путина

«Думаю, он – очень впечатляющий и устойчивый человек. <...> Консультанты сообщили мне прошлым вечером, что несколько лет назад жизнь [в России] не была очень хорошей, но сейчас все гораздо лучше. И это, очевидно, во многом благодаря хорошему лидерству. Так что я попросил бы его научить меня такому лидерству», – сказал он (цитата по ТАСС).