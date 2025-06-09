Отец Илона Маска хотел бы поучиться навыкам лидерства у Путина
Южноафриканский предприниматель, отец Илона Маска Эррол хотел бы поучиться навыкам лидерства у президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил журналистам в ходе Форума будущего – 2050.
«Думаю, он – очень впечатляющий и устойчивый человек. <...> Консультанты сообщили мне прошлым вечером, что несколько лет назад жизнь [в России] не была очень хорошей, но сейчас все гораздо лучше. И это, очевидно, во многом благодаря хорошему лидерству. Так что я попросил бы его научить меня такому лидерству», – сказал он (цитата по ТАСС).
Маск также отметил, что восприятие России в США искажено из-за материалов, публикуемых в СМИ. По его мнению, в действительности Москва и, в целом, Россия «поражают».
Он также рассказал, что был удивлен чистотой и хорошими дорогами в Москве. Предприниматель добавил, что здания в столице напоминают ему о Древнем Риме: «очень похоже на картины с древнеримскими сюжетами». По мнению Маска, мир должен больше знать о Москве, потому что это прекрасный город, о котором говорят «много всякого разного». Он отметил, что больше всего его удивил высокий уровень безопасности в столице.