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Герт Вилдерс: Париж напоминает столицу Сомали

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Париж стал напоминать столицу Сомали, заявил лидер нидерландской правопопулистской «Партии за свободу» (PVV) Герт Вилдерс на митинге «Патриотов Европы». В этой связи он призвал остановить массовую иммиграцию.

По словам Вилдерса, политическое будущее Европы должны определять национальные партии. Он отметил, что движение «Партии за свободу» пугает политических оппонентов, потому что «воплощает мечту Европы на суверенитет и национальную идентичность» (цитата по «Известиям»).

3 июня в Нидерландах «Партия за свободу» покинула правящую коалицию. Позже Вилдерс написал, что обещал избирателям строгую политику предоставления убежища, но ее не смогли обеспечить. Der Telegraaf сообщил, что из правительства страны также уйдут члены его партии – пять министров и четыре госсекретаря.

The Guardian писала со ссылкой на слова Вилдерса, что партнеры отказались принять его план из 10 пунктов по прекращению иммиграции с целью получения убежища. Эксперты в области права заявили, что некоторые из предложений нарушают европейские законы о правах человека или Конвенцию ООН о статусе беженцев, которую подписали Нидерланды.

План Вилдерса включает в себя привлечение армии для охраны и патрулирования границ, закрытие центров размещения беженцев, отправку всех сирийских беженцев домой, приостановление действия квот Евросоюза на предоставление убежища и запрет на въезд в страну членов семей беженцев, уже находящихся в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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