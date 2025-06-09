Герт Вилдерс: Париж напоминает столицу Сомали

3 июня в Нидерландах «Партия за свободу» покинула правящую коалицию. Позже Вилдерс написал, что обещал избирателям строгую политику предоставления убежища, но ее не смогли обеспечить. Der Telegraaf сообщил, что из правительства страны также уйдут члены его партии – пять министров и четыре госсекретаря.