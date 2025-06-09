Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Губернатор Калифорнии подаст в суд на Трампа из-за ввода войск нацгвардии

Ведомости

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за распоряжения ввести войска национальной гвардии на территорию Лос-Анджелеса для подавления протестов. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению Ньюсома, Трамп незаконно принял решение о федерализации национальной гвардии. Он также отметил, что подписанный американским лидером указ распространяется не только на Калифорнию, это позволит Трампу «пойти в любой штат и сделать то же самое».

6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые протесты, направленные против нового федерального иммиграционного законодательства, которое инициировал Трамп.

К такой общественной реакции привели рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на рабочих местах. В ходе оперативных мероприятий сотрудники ICE арестовали как минимум 212 человек, находящихся в стране нелегально, включая президента местного профсоюза работников сферы услуг Дэвида Уэрта. По данным ведомства, 88% арестованных были осужденными преступниками. Более половины из них ранее были судимы за тяжкие или насильственные преступления.

После второго дня протестов администрация Трампа объявила, что направит 2000 военнослужащих национальной гвардии в Лос-Анджелес. В последний раз президент США развертывал нацгвардию штата без просьбы губернатора в 1965 г., когда Линдон Джонсон отправил войска для защиты демонстрантов за гражданские права в Сельме (штат Алабама).

9 июня в социальной сети Truth Social Трамп написал, что положение на улицах Лос-Анджелеса требует ввода войск. «Ситуация в Лос-Анджелесе выглядит действительно плохо. Вводите войска!» - написал он.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных