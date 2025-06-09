Губернатор Калифорнии подаст в суд на Трампа из-за ввода войск нацгвардии
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за распоряжения ввести войска национальной гвардии на территорию Лос-Анджелеса для подавления протестов. Об этом он написал в социальной сети X.
По мнению Ньюсома, Трамп незаконно принял решение о федерализации национальной гвардии. Он также отметил, что подписанный американским лидером указ распространяется не только на Калифорнию, это позволит Трампу «пойти в любой штат и сделать то же самое».
6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые протесты, направленные против нового федерального иммиграционного законодательства, которое инициировал Трамп.
К такой общественной реакции привели рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на рабочих местах. В ходе оперативных мероприятий сотрудники ICE арестовали как минимум 212 человек, находящихся в стране нелегально, включая президента местного профсоюза работников сферы услуг Дэвида Уэрта. По данным ведомства, 88% арестованных были осужденными преступниками. Более половины из них ранее были судимы за тяжкие или насильственные преступления.
После второго дня протестов администрация Трампа объявила, что направит 2000 военнослужащих национальной гвардии в Лос-Анджелес. В последний раз президент США развертывал нацгвардию штата без просьбы губернатора в 1965 г., когда Линдон Джонсон отправил войска для защиты демонстрантов за гражданские права в Сельме (штат Алабама).
9 июня в социальной сети Truth Social Трамп написал, что положение на улицах Лос-Анджелеса требует ввода войск. «Ситуация в Лос-Анджелесе выглядит действительно плохо. Вводите войска!» - написал он.