Губернатор Калифорнии подаст в суд на Трампа из-за ввода войск нацгвардии

К такой общественной реакции привели рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на рабочих местах. В ходе оперативных мероприятий сотрудники ICE арестовали как минимум 212 человек, находящихся в стране нелегально, включая президента местного профсоюза работников сферы услуг Дэвида Уэрта. По данным ведомства, 88% арестованных были осужденными преступниками. Более половины из них ранее были судимы за тяжкие или насильственные преступления.