Что известно о беспорядках в Лос-Анджелесе

Что известно о беспорядках в Лос-АнджелесеФедеральные власти задействовали национальную гвардию без согласия штата
В американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 6 июня сотрудники иммиграционных и таможенных служб (ICE) провели оперативные мероприятия, в ходе которых они арестовали по меньшей мере 212 человека по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства. По данным ведомства, 88% арестованных были осужденными преступниками. Более половины из них ранее были судимы за тяжкие или насильственные преступления.
Действия властей США привели к беспорядкам на улицах города. Протестующие поджигали автомобили, приковывали себя цепями к мебели и создавали блокады, чтобы полностью остановить центр Лос-Анджелеса, пишет издание Daily Mail. Они танцевали на крышах автомобилей, размахивая мексиканскими флагами и скандируя «горите, горите, горите!» и «ICE здесь не рады».
Полицейское управление Лос-Анджелеса заявило, что демонстрации в городе были мирными, но в других районах, включая Комптон и Парамаунт, не обошлось без беспорядков, пишет NYT. В частности, демонстранты возле въезда на автостраду бросали фейерверки и камни в полицейских, протестующие также заблокировали перекресток и подожгли машину.
Протестующие подожгли по меньшей мере пять автомобилей Waymo. Это привело к перекрытию улиц из-за опасений по поводу продуктов горения литиевых батарей.
8 июня во время протестов пострадали два сотрудника полиции. По сообщению CNN, они попытались прорвать оцепление на мотоциклах.
В ходе протестов полицейский ранил резиновой пулей корреспондента австралийского 9News Лорен Томаси, сообщил телеканал.
Местная полиция начала объявила некоторые из протестов актами «незаконного собрания». Власти также выпустили отдельное предупреждение, что город был приведен в «тактическую боевую готовность».
7 и 8 июня полицейские использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона толпы в центре Лос-Анджелеса и соседнем городе Парамаунт, пишет CNN.
Как отреагировали федеральные власти
После второго дня протестов администрация президента США Дональда Трампа объявила, что направит 2000 военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес, передает Reuters. Советник по миграции Том Хоман подтвердил, что войска будут направлены в город.
В последний раз президент США развертывал Национальную гвардию штата без просьбы губернатора в 1965 г., когда Линдон Джонсон отправил войска для защиты демонстрантов за гражданские права в Сельме (штат Алабама).
Министр обороны Пит Хегсет предупредил, что Пентагон готов задействовать регулярные войска, «если насилие продолжится», отметив, что морские пехотинцы на базе Кэмп-Пендлтон находятся в состоянии повышенной готовности.
8 июня Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что войскам национальной гвардии удалось подавить беспорядки. Он поблагодарил силовиков и раскритиковал руководство города и штата.
Администрация пока не применяет Закон о восстании 1807 г., позволяющий задействовать армию. Этот закон наделяет президента полномочиями использовать вооруженные силы США для обеспечения правопорядка и подавления гражданских протестов.
Что говорят республиканцы и демократы
Республиканцы выступили в поддержку решения Трампа, пишет Financial Times. Вице-президент Джей Ди Вэнс предположил, что зрелище, когда «иностранные граждане, не имеющие законного права находиться в стране, размахивающие иностранными флагами и нападающие на правоохранительные органы», может быть юридически определено как вторжение.
Стивен Миллер, архитектор иммиграционной политики Белого дома, сказал, что перед страной стоял выбор: «депортировать захватчиков или сдаться восстанию». Он поддержал пост, в котором содержался призыв к массовым депортациям, «чего бы это ни стоило», и в котором говорилось: «Ничто другое не имеет значения, если с этим не справиться».
Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что агенты ICE преследуют «худших из худших» — преступников-иностранцев, внедренных в законопослушные сообщества.
Опрос YouGov для CBS, проведенный перед протестами в Лос-Анджелесе, показал, что 54% населения США поддерживают иммиграционную политику Трампа. Отмечается, что эта цифра снизилась, когда людей спросили, поддерживают ли они преследование тех, кто не является опасным преступником.
Миллиардер Илон Маск впервые после его конфликта с Трампом согласился с ним и призвал губернатора Калифорнии извиниться. Бизнесмен опубликовал фото активиста, стоящего с мексиканским флагом на изрисованной машине на фоне пламени и толпы, и подписал его: «Это неприемлемо».
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от администрации Трампа отменить указ о вводе служащих Нацгвардии в Лос-Анджелес и вернуть ему командование над войсками на территории штата.
Бывший вице-президент США Камала Харрис раскритиковала развертывание Национальной гвардии и подчеркнула важность права на протест. Харрис также сказала, что поддерживает протестующих, которые, по ее словам, были «в подавляющем большинстве мирными».
Все 23 губернатора-демократа выступили с совместным заявлением, в котором осудили действия Трампа.
В социальной сети Truth Social Трамп написал, что положение на улицах Лос-Анджелеса требует ввода войск. «Ситуация в Лос-Анджелесе выглядит действительно плохо. Вводите войска!» — написал он.