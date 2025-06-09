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Что известно о беспорядках в Лос-Анджелесе

Федеральные власти задействовали национальную гвардию без согласия штата
Анастасия Брянцева
Eric Thayer / AP Photo
Eric Thayer / AP Photo

В американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 6 июня сотрудники иммиграционных и таможенных служб (ICE) провели оперативные мероприятия, в ходе которых они арестовали по меньшей мере 212 человека по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства. По данным ведомства, 88% арестованных были осужденными преступниками. Более половины из них ранее были судимы за тяжкие или насильственные преступления.

Действия властей США привели к беспорядкам на улицах города. Протестующие поджигали автомобили, приковывали себя цепями к мебели и создавали блокады, чтобы полностью остановить центр Лос-Анджелеса, пишет издание Daily Mail. Они танцевали на крышах автомобилей, размахивая мексиканскими флагами и скандируя «горите, горите, горите!» и «ICE здесь не рады»

Eric Thayer / AP Photo
Jae Hong / AP Photo

  • Полицейское управление Лос-Анджелеса заявило, что демонстрации в городе были мирными, но в других районах, включая Комптон и Парамаунт, не обошлось без беспорядков, пишет NYT. В частности, демонстранты возле въезда на автостраду бросали фейерверки и камни в полицейских, протестующие также заблокировали перекресток и подожгли машину.

  • Протестующие подожгли по меньшей мере пять автомобилей Waymo. Это привело к перекрытию улиц из-за опасений по поводу продуктов горения литиевых батарей.

  • 8 июня во время протестов пострадали два сотрудника полиции. По сообщению CNN, они попытались прорвать оцепление на мотоциклах.

  • В ходе протестов полицейский ранил резиновой пулей корреспондента австралийского 9News Лорен Томаси, сообщил телеканал.

  • Местная полиция начала объявила некоторые из протестов актами «незаконного собрания». Власти также выпустили отдельное предупреждение, что город был приведен в «тактическую боевую готовность».

  • 7 и 8 июня полицейские использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона толпы в центре Лос-Анджелеса и соседнем городе Парамаунт, пишет CNN.

Eric Thayer / AP Photo
Eric Thayer / AP Photо

Как отреагировали федеральные власти

  • После второго дня протестов администрация президента США Дональда Трампа объявила, что направит 2000 военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес, передает Reuters. Советник по миграции Том Хоман подтвердил, что войска будут направлены в город.

  • В последний раз президент США развертывал Национальную гвардию штата без просьбы губернатора в 1965 г., когда Линдон Джонсон отправил войска для защиты демонстрантов за гражданские права в Сельме (штат Алабама).

  • Министр обороны Пит Хегсет предупредил, что Пентагон готов задействовать регулярные войска, «если насилие продолжится», отметив, что морские пехотинцы на базе Кэмп-Пендлтон находятся в состоянии повышенной готовности. 

  • 8 июня Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что войскам национальной гвардии удалось подавить беспорядки. Он поблагодарил силовиков и раскритиковал руководство города и штата.

  • Администрация пока не применяет Закон о восстании 1807 г., позволяющий задействовать армию. Этот закон наделяет президента полномочиями использовать вооруженные силы США для обеспечения правопорядка и подавления гражданских протестов. 

Что говорят республиканцы и демократы

  • Республиканцы выступили в поддержку решения Трампа, пишет Financial Times. Вице-президент Джей Ди Вэнс предположил, что зрелище, когда «иностранные граждане, не имеющие законного права находиться в стране, размахивающие иностранными флагами и нападающие на правоохранительные органы», может быть юридически определено как вторжение.

  • Стивен Миллер, архитектор иммиграционной политики Белого дома, сказал, что перед страной стоял выбор: «депортировать захватчиков или сдаться восстанию». Он поддержал пост, в котором содержался призыв к массовым депортациям, «чего бы это ни стоило», и в котором говорилось: «Ничто другое не имеет значения, если с этим не справиться».

  • Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что агенты ICE преследуют «худших из худших» — преступников-иностранцев, внедренных в законопослушные сообщества.

  • Опрос YouGov для CBS, проведенный перед протестами в Лос-Анджелесе, показал, что 54% населения США поддерживают иммиграционную политику Трампа. Отмечается, что эта цифра снизилась, когда людей спросили, поддерживают ли они преследование тех, кто не является опасным преступником.

  • Миллиардер Илон Маск впервые после его конфликта с Трампом согласился с ним и призвал губернатора Калифорнии извиниться. Бизнесмен опубликовал фото активиста, стоящего с мексиканским флагом на изрисованной машине на фоне пламени и толпы, и подписал его: «Это неприемлемо».

  • Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от администрации Трампа отменить указ о вводе служащих Нацгвардии в Лос-Анджелес и вернуть ему командование над войсками на территории штата.

  • Бывший вице-президент США Камала Харрис раскритиковала развертывание Национальной гвардии и подчеркнула важность права на протест. Харрис также сказала, что поддерживает протестующих, которые, по ее словам, были «в подавляющем большинстве мирными».

  • Все 23 губернатора-демократа выступили с совместным заявлением, в котором осудили действия Трампа.

  • В социальной сети Truth Social Трамп написал, что положение на улицах Лос-Анджелеса требует ввода войск. «Ситуация в Лос-Анджелесе выглядит действительно плохо. Вводите войска!» — написал он.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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