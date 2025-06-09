Что известно о беспорядках в Лос-Анджелесе

Стивен Миллер, архитектор иммиграционной политики Белого дома, сказал, что перед страной стоял выбор: «депортировать захватчиков или сдаться восстанию». Он поддержал пост, в котором содержался призыв к массовым депортациям, «чего бы это ни стоило», и в котором говорилось: «Ничто другое не имеет значения, если с этим не справиться».