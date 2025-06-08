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Лос-Анджелес готовится к третьему дню протестов

Ведомости

Третий день протестов против миграционных рейдов пройдет в Лос-Анджелесе в воскресенье, 8 июня, войска Национальной гвардии США еще не были задействованы в подавлении митингов, сообщает The New York Times (NYT).

Администрация президента США Дональда Трампа 7 июня объявила, что направит 2000 военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес, где 6 июня прошла первая волна протестов из-за арестов нелегальных мигрантов. NYT отмечает, что Трамп уже поблагодарил войска Нацгвардии за подавление беспорядков, хотя мэр города Карен Басс говорила, что военные еще не прибыли, пишет NYT.

Ожидается, что протесты возобновятся 8 июня, но на утро войска Нацгвардии замечены в городе не были, поскольку демонстрации «сходили на нет», говорится в статье. По данным издания, 6 июня в ходе протестов было арестовано более 100 человек, на следующий день – «не менее 20». Полицейское управление Лос-Анджелеса заявило, что демонстрации в городе были мирными, но в других районах, включая Комптон и Парамаунт, не обошлось без беспорядков, пишет NYT. В частности, демонстранты возле въезда на автостраду бросали фейерверки и камни в полицейских, протестующие также заблокировали перекресток и подожгли машину.

Акциям предшествовали рейды по поиску нелегальных мигрантов на рабочих местах. Отмечается, что указ Трампа стал первым случаем с 1965 г., когда президент США задействовал силы Национальной гвардии штата без запроса губернатора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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