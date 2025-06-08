Лос-Анджелес готовится к третьему дню протестов

Ожидается, что протесты возобновятся 8 июня, но на утро войска Нацгвардии замечены в городе не были, поскольку демонстрации «сходили на нет», говорится в статье. По данным издания, 6 июня в ходе протестов было арестовано более 100 человек, на следующий день – «не менее 20». Полицейское управление Лос-Анджелеса заявило, что демонстрации в городе были мирными, но в других районах, включая Комптон и Парамаунт, не обошлось без беспорядков, пишет NYT. В частности, демонстранты возле въезда на автостраду бросали фейерверки и камни в полицейских, протестующие также заблокировали перекресток и подожгли машину.