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Трамп поблагодарил нацгвардию США за подавление беспорядков в Лос-Анджелесе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что войскам национальной гвардии удалось подавить беспорядки, вызванные протестами против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. Он поблагодарил силовиков и раскритиковал руководство города и штата Калифорния.

«Некомпетентные губернатор [Калифорнии Гэвин] Ньюсом и мэр [Лос-Анджелеса Карен] Басс, как обычно <...>, не смогли справиться с задачей. Эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемыми провокаторами, никто больше терпеть не будет», – заявил американский лидер.

Трамп также писал, что участникам протестов запретят носить маски. Его возмутило, что граждане по тем или иным причинам скрывают свои лица.

Первая волна протестов в Лос-Анджелесе началась вечером 6 июня после того, как сотрудники миграционной и таможенной служб провели в городе оперативные мероприятия и арестовали по меньшей мере 44 человека по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Администрация президента США объявила, что направит 2000 военнослужащих национальной гвардии в Лос-Анджелес. Министр обороны Пит Хегсет предупредил, что Пентагон готов задействовать регулярные войска, «если насилие продолжится».

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение «провокационным» и заявил, что Трамп хочет «зрелища, а не порядка». Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс осудила рейды, так как, по ее мнению, они «сеют террор в сообществах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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