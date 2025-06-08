Трамп поблагодарил нацгвардию США за подавление беспорядков в Лос-Анджелесе

Первая волна протестов в Лос-Анджелесе началась вечером 6 июня после того, как сотрудники миграционной и таможенной служб провели в городе оперативные мероприятия и арестовали по меньшей мере 44 человека по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Администрация президента США объявила, что направит 2000 военнослужащих национальной гвардии в Лос-Анджелес. Министр обороны Пит Хегсет предупредил, что Пентагон готов задействовать регулярные войска, «если насилие продолжится».