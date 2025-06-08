Трамп поблагодарил нацгвардию США за подавление беспорядков в Лос-Анджелесе
Президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что войскам национальной гвардии удалось подавить беспорядки, вызванные протестами против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. Он поблагодарил силовиков и раскритиковал руководство города и штата Калифорния.
«Некомпетентные губернатор [Калифорнии Гэвин] Ньюсом и мэр [Лос-Анджелеса Карен] Басс, как обычно <...>, не смогли справиться с задачей. Эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемыми провокаторами, никто больше терпеть не будет», – заявил американский лидер.
Трамп также писал, что участникам протестов запретят носить маски. Его возмутило, что граждане по тем или иным причинам скрывают свои лица.
Первая волна протестов в Лос-Анджелесе началась вечером 6 июня после того, как сотрудники миграционной и таможенной служб провели в городе оперативные мероприятия и арестовали по меньшей мере 44 человека по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Администрация президента США объявила, что направит 2000 военнослужащих национальной гвардии в Лос-Анджелес. Министр обороны Пит Хегсет предупредил, что Пентагон готов задействовать регулярные войска, «если насилие продолжится».
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение «провокационным» и заявил, что Трамп хочет «зрелища, а не порядка». Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс осудила рейды, так как, по ее мнению, они «сеют террор в сообществах».