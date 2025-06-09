Маск поддержал Трампа впервые после их ссоры
Миллиардер Илон Маск впервые после его конфликта с американским лидером Дональдом Трампом согласился с ним и призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома извиниться. Он поделился скриншотом поста президента США в соцсети X, где тот просит Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс попросить прощения у жителей за свои «провалы».
Он также сделал репост скриншота публикации Трампа, в которой он сообщил о своем поручении силовым органам восстановить правопорядок в Лос-Анджелесе и остановить протесты. Маск подписал этот пост двумя американскими флагами. Бизнесмен опубликовал фото активиста, стоящего с мексиканским флагом на изрисованной машине на фоне пламени и толпы, и подписал его: «Это неприемлемо».
Первая волна протестов в Лос-Анджелесе началась вечером 6 июня после того, как сотрудники миграционной и таможенной служб провели в городе оперативные мероприятия и арестовали по меньшей мере 44 человека по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Администрация президента США объявила, что направит 2000 военнослужащих национальной гвардии в Лос-Анджелес. Трамп позже писал в соцсети Truth Social, что Ньюсом и Басс некомпетентны и, «как обычно», не смогли справиться с задачей подавить митинги.
Публичный конфликт Трампа и Маска произошел после того, как основатель SpaceX и Tesla раскритиковал бюджетный законопроект президента США. Бизнесмен считает, что принятие документа может увеличить государственный долг страны и нивелирует итоги работы департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). 3 июня он в X назвал законопроект отвратительным и мерзким.