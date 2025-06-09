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Маск поддержал Трампа впервые после их ссоры

Ведомости

Миллиардер Илон Маск впервые после его конфликта с американским лидером Дональдом Трампом согласился с ним и призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома извиниться. Он поделился скриншотом поста президента США в соцсети X, где тот просит Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс попросить прощения у жителей за свои «провалы».

Он также сделал репост скриншота публикации Трампа, в которой он сообщил о своем поручении силовым органам восстановить правопорядок в Лос-Анджелесе и остановить протесты. Маск подписал этот пост двумя американскими флагами. Бизнесмен опубликовал фото активиста, стоящего с мексиканским флагом на изрисованной машине на фоне пламени и толпы, и подписал его: «Это неприемлемо».

Первая волна протестов в Лос-Анджелесе началась вечером 6 июня после того, как сотрудники миграционной и таможенной служб провели в городе оперативные мероприятия и арестовали по меньшей мере 44 человека по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Администрация президента США объявила, что направит 2000 военнослужащих национальной гвардии в Лос-Анджелес. Трамп позже писал в соцсети Truth Social, что Ньюсом и Басс некомпетентны и, «как обычно», не смогли справиться с задачей подавить митинги.

Публичный конфликт Трампа и Маска произошел после того, как основатель SpaceX и Tesla раскритиковал бюджетный законопроект президента США. Бизнесмен считает, что принятие документа может увеличить государственный долг страны и нивелирует итоги работы департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). 3 июня он в X назвал законопроект отвратительным и мерзким.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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