Мединский: три года назад украинские переговорщики выглядели свободнее

При этом он отметил, что сами переговорщики не отличались от русских. «Я видел напротив... У них две трети делегации в военной форме. Это военные. Я смотрю им в глаза... Во-первых, они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме», – сказал Мединский.