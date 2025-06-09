Мединский: три года назад украинские переговорщики выглядели свободнее

Мединский: три года назад украинские переговорщики выглядели свободнееОн сравнил делегацию Киева в Стамбуле с нанятыми топ-менеджерами
Украинская сторона на переговорах в Стамбуле в 2022 г. выглядела самостоятельнее и свободнее, чем на недавних встречах. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире нового шоу американского журналиста Рика Санчеса на RT.
Он добавил, что представители украинской делегации стали нервными, а также они «все время смотрят друг на друга».
Мединский сравнил их с топ-менеджерами, которые «наняты какой-то гигантской корпорацией». Он пояснил, что они могут принимать какие-то решения, но, тем не менее, им необходимо совещаться с «советом директоров».
При этом он отметил, что сами переговорщики не отличались от русских. «Я видел напротив... У них две трети делегации в военной форме. Это военные. Я смотрю им в глаза... Во-первых, они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме», – сказал Мединский.
2 июня в Турции состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Диалог продолжался более часа. Российская делегация передала свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Киев также успел передать свой меморандум в двух вариантах – на украинском и английском языках. По итогам встречи стороны достигли договоренности об обмене тяжелораненными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», в таком же формате будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет.
Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам стороны достигли договоренности подготовить свои позиции по урегулированию, провести масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог.