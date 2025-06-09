Мединский: делегации России было непросто ехать в Стамбул после терактов
Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский признался, что представителям России было крайне сложно отправляться на вторую встречу в Стамбул после терактов. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Рику Санчесу.
«Украина специально в день нашего отъезда взорвала пассажирский поезд и погибли мирные жители и дети», – сказал он (цитата по RT).
Он подчеркнул, что военные действия, такие как ракетные удары по военным объектам, являются частью войны. Бывают трагедии, когда ракеты отклоняют или уничтожают, а обломки падают на жилые дома. Однако теракты против гражданских лиц – это нечто другое.
Мединский отметил, что при подрыве кнопка нажималась вручную. Человек видел, что едет пассажирский состав, а не поезд с танками или топливом. Поэтому это терроризм.
«Это видно, что это пассажирский поезд. И он убивает гражданских специально на мирной территории», – подчеркнул руководитель российской делегации.
По словам Мединского, такие акции вызывают гнев среди россиян. Население требует более жестких мер в ответ, а не переговоров.
В ходе того же интервью Мединский отметил, что украинская сторона на переговорах в Стамбуле в 2022 г. выглядела самостоятельнее и свободнее, чем на недавних встречах. По его мнению, представители украинской делегации стали нервными, а также они «все время смотрят друг на друга».