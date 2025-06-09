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Мединский: делегации России было непросто ехать в Стамбул после терактов

Ведомости

Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский признался, что представителям России было крайне сложно отправляться на вторую встречу в Стамбул после терактов. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Рику Санчесу.

«Украина специально в день нашего отъезда взорвала пассажирский поезд и погибли мирные жители и дети», – сказал он (цитата по RT).

Он подчеркнул, что военные действия, такие как ракетные удары по военным объектам, являются частью войны. Бывают трагедии, когда ракеты отклоняют или уничтожают, а обломки падают на жилые дома. Однако теракты против гражданских лиц – это нечто другое.

Мединский отметил, что при подрыве кнопка нажималась вручную. Человек видел, что едет пассажирский состав, а не поезд с танками или топливом. Поэтому это терроризм.

«Это видно, что это пассажирский поезд. И он убивает гражданских специально на мирной территории», – подчеркнул руководитель российской делегации.

По словам Мединского, такие акции вызывают гнев среди россиян. Население требует более жестких мер в ответ, а не переговоров.

В ходе того же интервью Мединский отметил, что украинская сторона на переговорах в Стамбуле в 2022 г. выглядела самостоятельнее и свободнее, чем на недавних встречах. По его мнению, представители украинской делегации стали нервными, а также они «все время смотрят друг на друга».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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