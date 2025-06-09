Мединский: делегации России было непросто ехать в Стамбул после терактов

В ходе того же интервью Мединский отметил, что украинская сторона на переговорах в Стамбуле в 2022 г. выглядела самостоятельнее и свободнее, чем на недавних встречах. По его мнению, представители украинской делегации стали нервными, а также они «все время смотрят друг на друга».