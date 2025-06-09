Трамп: без ввода национальной гвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен
Президент США Дональд Трамп заявил, что Лос-Анджелес оказался бы полностью разрушен, если бы он не распорядился направить в город национальную гвардию для подавления беспорядков.
«Мы приняли отличное решение, отправив национальную гвардию для подавления насильственных, спровоцированных беспорядков в Калифорнии, – написал Трамп в своей сети Truth Social. – Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен».
Трамп также раскритиковал губернатора Гэвина Ньюсома и мэра Карен Басс, заявив, что, по его мнению, они должны были выразить ему благодарность за принятие мер, спасших город, и признать, что без его вмешательства не справились бы с ситуацией.
«Вместо этого они предпочитают лгать народу Калифорнии и всей Америке, утверждая, что мы не были нужны и что это якобы «мирные» протесты, – добавил американский президент. – Достаточно просто взглянуть на фотографии и видео с насилием и разрушениями, чтобы понять правду. Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы наши граждане были в безопасности, чтобы вместе мы могли снова сделать Америку великой!»
9 июня Ньюсом заявил, что подаст в суд на Трампа из-за ввода национальной гвардии в Лос-Анджелес. По его словам, решение о федерализации войск незаконно и может затронуть другие штаты. Об этом он написал в X.
6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые протесты, направленные против нового федерального иммиграционного законодательства, которое инициировал Трамп.
Рейды иммиграционной полиции ICE на рабочих местах вызвали волну протестов. Были задержаны 212 нелегалов, включая профсоюзного лидера Дэвида Уэрта. По данным ICE, большинство из них имели судимости. После двух дней протестов администрация Трампа направила в Лос-Анджелес 2000 бойцов нацгвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора.