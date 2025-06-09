Трамп: без ввода национальной гвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен

«Вместо этого они предпочитают лгать народу Калифорнии и всей Америке, утверждая, что мы не были нужны и что это якобы «мирные» протесты, – добавил американский президент. – Достаточно просто взглянуть на фотографии и видео с насилием и разрушениями, чтобы понять правду. Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы наши граждане были в безопасности, чтобы вместе мы могли снова сделать Америку великой!»