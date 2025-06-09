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Ле Пен осудила подготовку ЕС к войне

Ведомости

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен резко раскритиковала Европейский союз за его политику, направленную на «постоянную подготовку к войне на востоке Европы». Выступая на съезде правой коалиции «Патриоты за Европу», она подчеркнула несогласие с курсом, проводимым ЕС.

«Мы, народы Европы, которые знают цену крови, не хотим видеть у власти лидеров, играющих в солдатиков», – заявила она.

По мнению политика, мало кто всерьез может сегодня поверить, что Франция способна вести полномасштабную войну, когда ее власти не в состоянии справиться даже с футбольными фанатами. Ле Пен привела в качестве примера инцидент, произошедший 1 июня на Елисейских полях в Париже после победы футбольного клуба ПСЖ над итальянским «Интером» со счетом 5:0. Французский клуб тогда впервые завоевал престижный европейский трофей. В тот вечер столкновения между болельщиками и полицией привели к аресту 294 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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