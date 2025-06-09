Ле Пен осудила подготовку ЕС к войне
Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен резко раскритиковала Европейский союз за его политику, направленную на «постоянную подготовку к войне на востоке Европы». Выступая на съезде правой коалиции «Патриоты за Европу», она подчеркнула несогласие с курсом, проводимым ЕС.
«Мы, народы Европы, которые знают цену крови, не хотим видеть у власти лидеров, играющих в солдатиков», – заявила она.
По мнению политика, мало кто всерьез может сегодня поверить, что Франция способна вести полномасштабную войну, когда ее власти не в состоянии справиться даже с футбольными фанатами. Ле Пен привела в качестве примера инцидент, произошедший 1 июня на Елисейских полях в Париже после победы футбольного клуба ПСЖ над итальянским «Интером» со счетом 5:0. Французский клуб тогда впервые завоевал престижный европейский трофей. В тот вечер столкновения между болельщиками и полицией привели к аресту 294 человек.