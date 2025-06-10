Полиция Лос-Анджелеса применила светошумовые гранаты против участников протестов

Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, заявив, что они должны были выразить ему благодарность за своевременное вмешательство. По его словам, без его решения ситуация вышла бы из-под контроля.