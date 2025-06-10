Полиция Лос-Анджелеса применила светошумовые гранаты против участников протестов
Полиция Лос-Анджелеса применила светошумовые гранаты и резиновые пули против участников протестов из-за рейдов против мигрантов. Об этом пишет CNN.
По данным журналистов издания, люди из толпы бросали в правоохранителей бутылки и другие предметы.
«Когда был брошен фейерверк, то полиция двинулась вперед, чтобы разогнать толпу, стреляя резиновыми пулями и светошумовыми гранатами», – сообщил корреспондент с места событий.
По последним данным, автобусы полиции Лос-Анджелеса заполняются задержанными протестующими, чьи руки связаны за спиной. Стражи порядка прочесывают улицы и разгоняют оставшихся демонстрантов.
По словам журналистов, полицейские предъявили протестующим ультиматум: «пора разойтись или рискнуть быть арестованными».
9 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Лос-Анджелес мог бы оказаться полностью разрушенным, если бы он не распорядился направить в город подразделения Национальной гвардии для подавления беспорядков.
Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, заявив, что они должны были выразить ему благодарность за своевременное вмешательство. По его словам, без его решения ситуация вышла бы из-под контроля.
6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые протесты против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа. Рейды Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на рабочих местах вызвали волну недовольства. В результате операций были задержаны 212 нелегальных мигрантов, включая лидера местного профсоюза работников сферы услуг Дэвида Уэрта.