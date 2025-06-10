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Полиция Лос-Анджелеса применила светошумовые гранаты против участников протестов

Ведомости

Полиция Лос-Анджелеса применила светошумовые гранаты и резиновые пули против участников протестов из-за рейдов против мигрантов. Об этом пишет CNN.

По данным журналистов издания, люди из толпы бросали в правоохранителей бутылки и другие предметы.

«Когда был брошен фейерверк, то полиция двинулась вперед, чтобы разогнать толпу, стреляя резиновыми пулями и светошумовыми гранатами», – сообщил корреспондент с места событий.

По последним данным, автобусы полиции Лос-Анджелеса заполняются задержанными протестующими, чьи руки связаны за спиной. Стражи порядка прочесывают улицы и разгоняют оставшихся демонстрантов.

По словам журналистов, полицейские предъявили протестующим ультиматум: «пора разойтись или рискнуть быть арестованными».

9 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Лос-Анджелес мог бы оказаться полностью разрушенным, если бы он не распорядился направить в город подразделения Национальной гвардии для подавления беспорядков.

Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, заявив, что они должны были выразить ему благодарность за своевременное вмешательство. По его словам, без его решения ситуация вышла бы из-под контроля.

6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые протесты против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа. Рейды Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на рабочих местах вызвали волну недовольства. В результате операций были задержаны 212 нелегальных мигрантов, включая лидера местного профсоюза работников сферы услуг Дэвида Уэрта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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