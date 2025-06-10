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Колумбийцы просят посольство РФ помочь найти воевавших за ВСУ родственников

Ведомости

Граждане Колумбии обратились в российское посольство с просьбой помочь найти их родственников, которые отправились воевать на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемников. Об этом «РИА Новости» сообщили в дипмиссии РФ в Боготе.

«К нам поступают запросы от родственников колумбийских наемников об оказании содействия в поиске их близких», – пояснили дипломаты.

В свою очередь посольство рекомендовало заявителям обращаться в диппредставительство Колумбии в Москве. До этого посол Колумбии в России Эктор Исидро Аренас Нейра сообщал, что точных данных о количестве колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, нет. Однако известно, что около 70–80 человек погибли в боях. В конце марта родственники наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе, требуя от властей информации о судьбе своих близких.

Сообщалось, что в ночь на 7 июня Вооруженные силы России (ВС РФ) осуществили групповые удары по ключевым объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Целями стали цеха по сборке ударных беспилотников, пункты технического обслуживания и ремонта вооружения, а также склады боеприпасов. Также оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники поразили пункты размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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