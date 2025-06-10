Колумбийцы просят посольство РФ помочь найти воевавших за ВСУ родственников
Граждане Колумбии обратились в российское посольство с просьбой помочь найти их родственников, которые отправились воевать на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемников. Об этом «РИА Новости» сообщили в дипмиссии РФ в Боготе.
«К нам поступают запросы от родственников колумбийских наемников об оказании содействия в поиске их близких», – пояснили дипломаты.
В свою очередь посольство рекомендовало заявителям обращаться в диппредставительство Колумбии в Москве. До этого посол Колумбии в России Эктор Исидро Аренас Нейра сообщал, что точных данных о количестве колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, нет. Однако известно, что около 70–80 человек погибли в боях. В конце марта родственники наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе, требуя от властей информации о судьбе своих близких.
Сообщалось, что в ночь на 7 июня Вооруженные силы России (ВС РФ) осуществили групповые удары по ключевым объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Целями стали цеха по сборке ударных беспилотников, пункты технического обслуживания и ремонта вооружения, а также склады боеприпасов. Также оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники поразили пункты размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.