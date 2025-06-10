Колумбийцы просят посольство РФ помочь найти воевавших за ВСУ родственников

В свою очередь посольство рекомендовало заявителям обращаться в диппредставительство Колумбии в Москве. До этого посол Колумбии в России Эктор Исидро Аренас Нейра сообщал, что точных данных о количестве колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, нет. Однако известно, что около 70–80 человек погибли в боях. В конце марта родственники наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе, требуя от властей информации о судьбе своих близких.