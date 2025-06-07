Российские военные ночью нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины

Над Москвой ночью сбили пять БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин писал о работе экстренных служб на месте падения обломков беспилотников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнял, что ночью и днем 6 июня в регионе были сбиты девять беспилотников. Из них большую часть уничтожили еще на подлете. В СНТ «Юбилейный» в Истре осколочные ранения получили мужчина и женщина, они доставлены в больницу. При атаке также были повреждены частный дом и автомобиль.