Российские военные ночью нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
В ночь на 7 июня Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, цехам сборки ударных беспилотников, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники и складам боеприпасов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, цель ударов была достигнута. Все назначенные объекты поражены.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. За сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 311 украинских беспилотников, из них 140 – вне зоны спецоперации. В акватории Черного моря уничтожено четыре безэкипажных катера ВСУ.
7 июня Минобороны сообщало, что ночью дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили 36 дронов над российскими регионами. В частности, дроны перехватили над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Московским регионом.
Над Москвой ночью сбили пять БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин писал о работе экстренных служб на месте падения обломков беспилотников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнял, что ночью и днем 6 июня в регионе были сбиты девять беспилотников. Из них большую часть уничтожили еще на подлете. В СНТ «Юбилейный» в Истре осколочные ранения получили мужчина и женщина, они доставлены в больницу. При атаке также были повреждены частный дом и автомобиль.