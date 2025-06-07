На подлете к Москве ночью сбили еще четыре БПЛА
Российские силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 03:35.
В 00:30 был сбит один дрон. Днем 6 июня мэр в течение дня сообщал о пяти уничтоженных украинских БПЛА.
Для обеспечения безопасности перелетов над столицей в аэропорту «Шереметьево» были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые действовали около часа в период с 03:10 до 04:10.