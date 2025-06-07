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При атаке БПЛА в Подмосковье пострадали два человека

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью и днем 6 июня сбили девять беспилотников в Московской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Дроны были сбиты в Зарайске, Одинцове, Домодедове, Истре и Солнечногорске, уточнил глава Подмосковья в своем Telegram-канале. По его словам, большую часть беспилотников уничтожили еще на подлете, но в результате попытки атаки не обошлось без пострадавших. В СНТ «Юбилейный» в Истре осколочные ранения получили мужчина и женщина, их доставили в больницу, написал Воробьев. По его данным, пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Повреждения при атаке получили также частный дом и автомобиль.

Минобороны РФ сообщило утром о 36 сбитых дронах над над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Московским регионом. В частности, над Москвой ночью сбили пять дронов. Мэр столицы Сергей Собянин ночью сообщил о работе специалистов экстренных служб на месте падения обломков беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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