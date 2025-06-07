При атаке БПЛА в Подмосковье пострадали два человека
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью и днем 6 июня сбили девять беспилотников в Московской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Дроны были сбиты в Зарайске, Одинцове, Домодедове, Истре и Солнечногорске, уточнил глава Подмосковья в своем Telegram-канале. По его словам, большую часть беспилотников уничтожили еще на подлете, но в результате попытки атаки не обошлось без пострадавших. В СНТ «Юбилейный» в Истре осколочные ранения получили мужчина и женщина, их доставили в больницу, написал Воробьев. По его данным, пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Повреждения при атаке получили также частный дом и автомобиль.
Минобороны РФ сообщило утром о 36 сбитых дронах над над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Московским регионом. В частности, над Москвой ночью сбили пять дронов. Мэр столицы Сергей Собянин ночью сообщил о работе специалистов экстренных служб на месте падения обломков беспилотников.