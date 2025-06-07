При атаке БПЛА в Подмосковье пострадали два человека

Дроны были сбиты в Зарайске, Одинцове, Домодедове, Истре и Солнечногорске, уточнил глава Подмосковья в своем Telegram-канале. По его словам, большую часть беспилотников уничтожили еще на подлете, но в результате попытки атаки не обошлось без пострадавших. В СНТ «Юбилейный» в Истре осколочные ранения получили мужчина и женщина, их доставили в больницу, написал Воробьев. По его данным, пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Повреждения при атаке получили также частный дом и автомобиль.