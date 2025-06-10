Азербайджан обвинил Мединского в искажении фактов о Карабахе

В ходе того же интервью Мединский затронул тему внутренних настроений в России о ходе спецоперации. По его словам, граждане требуют удара «Орешником» по Киеву в ответ на теракты с подрывом мостов в Брянской и Курской областях. Мединский отметил, что делегации РФ было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров после произошедшего.