Азербайджан обвинил Мединского в искажении фактов о Карабахе
Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением, в котором обвинило помощника президента России Владимира Мединского в искажении исторических фактов о Нагорном Карабахе. В интервью телеканалу RT он назвал Карабах «спорным регионом между Арменией и Азербайджаном», что вызвало резкую реакцию официального Баку.
В МИД Азербайджана подчеркнули, что Карабах никогда не был спорной территорией.
«Мы хотели бы напомнить, что Карабах является древней и неотъемлемой частью Азербайджана. Россия сама признала и продолжает признавать Карабах частью территории Азербайджана», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
МИД также выразил сожаление в связи с тем, что Мединский сравнил конфликт в Нагорном Карабахе с российско-украинским противостоянием. По данным дипломатов, такое сравнение неуместно, так как Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо страны.
Азербайджанская сторона рекомендовала Мединскому воздержаться от ошибочных заявлений, которые могут негативно повлиять на межгосударственные отношения.
В ходе того же интервью Мединский затронул тему внутренних настроений в России о ходе спецоперации. По его словам, граждане требуют удара «Орешником» по Киеву в ответ на теракты с подрывом мостов в Брянской и Курской областях. Мединский отметил, что делегации РФ было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров после произошедшего.