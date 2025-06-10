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Азербайджан обвинил Мединского в искажении фактов о Карабахе

Ведомости

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением, в котором обвинило помощника президента России Владимира Мединского в искажении исторических фактов о Нагорном Карабахе. В интервью телеканалу RT он назвал Карабах «спорным регионом между Арменией и Азербайджаном», что вызвало резкую реакцию официального Баку.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что Карабах никогда не был спорной территорией.

«Мы хотели бы напомнить, что Карабах является древней и неотъемлемой частью Азербайджана. Россия сама признала и продолжает признавать Карабах частью территории Азербайджана», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД также выразил сожаление в связи с тем, что Мединский сравнил конфликт в Нагорном Карабахе с российско-украинским противостоянием. По данным дипломатов, такое сравнение неуместно, так как Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо страны.

Азербайджанская сторона рекомендовала Мединскому воздержаться от ошибочных заявлений, которые могут негативно повлиять на межгосударственные отношения.

В ходе того же интервью Мединский затронул тему внутренних настроений в России о ходе спецоперации. По его словам, граждане требуют удара «Орешником» по Киеву в ответ на теракты с подрывом мостов в Брянской и Курской областях. Мединский отметил, что делегации РФ было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров после произошедшего.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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