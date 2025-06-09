Мединский: россияне требуют удара «Орешником» по Киеву
Российские граждане требуют гораздо более жестких действий от властей в отношении Киева на фоне атак Украины по территории РФ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
В интервью американскому журналисту Рику Санчесу Мединский отметил, что делегации РФ было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров после терактов в Брянской и Курской областях.
Он добавил, что россияне теперь требуют ударов «Орешником» по Киеву и Львову, заявляя, что переговоров достаточно.
В ночь на 1 июня в результате подрывов произошли обрушения мостов в двух регионах России. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибло семь человек, пострадали 119. В Курской области мост упал во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада.