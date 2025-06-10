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Захарова призвала не вырывать из контекста слова Мединского о Карабахе

Ведомости

Россия официально признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана, не нужно вырывать слова из контекста. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ТАСС, комментируя реакцию Баку на высказывание помощника президента РФ Владимира Мединского о Карабахе.

«Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение», – сказала Захарова.

Дипломат добавила, что Мединский говорил об «историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей».

Мединский в интервью телеканалу RT назвал Карабах «спорным регионом между Арменией и Азербайджаном». По его словам, если остановить украинский конфликт по линии фронта и не договориться о настоящем мире, заключив «какое-то перемирие, прекращение огня, все что угодно», то этот регион станет «огромным Карабахом».

МИД Азербайджана обвинил Мединского в искажении исторических фактов о Нагорном Карабахе, напомнив, что регион «является древней и неотъемлемой частью Азербайджана», и что Россия «сама признала и продолжает признавать Карабах частью территории Азербайджана». Министерству также не понравилось сравнение конфликта в Нагорном Карабахе с противостоянием России и Украины, так как, по их словам, Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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