Захарова призвала не вырывать из контекста слова Мединского о Карабахе

МИД Азербайджана обвинил Мединского в искажении исторических фактов о Нагорном Карабахе, напомнив, что регион «является древней и неотъемлемой частью Азербайджана», и что Россия «сама признала и продолжает признавать Карабах частью территории Азербайджана». Министерству также не понравилось сравнение конфликта в Нагорном Карабахе с противостоянием России и Украины, так как, по их словам, Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо страны.