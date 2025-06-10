Захарова призвала не вырывать из контекста слова Мединского о Карабахе
Россия официально признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана, не нужно вырывать слова из контекста. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ТАСС, комментируя реакцию Баку на высказывание помощника президента РФ Владимира Мединского о Карабахе.
«Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение», – сказала Захарова.
Дипломат добавила, что Мединский говорил об «историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей».
Мединский в интервью телеканалу RT назвал Карабах «спорным регионом между Арменией и Азербайджаном». По его словам, если остановить украинский конфликт по линии фронта и не договориться о настоящем мире, заключив «какое-то перемирие, прекращение огня, все что угодно», то этот регион станет «огромным Карабахом».
МИД Азербайджана обвинил Мединского в искажении исторических фактов о Нагорном Карабахе, напомнив, что регион «является древней и неотъемлемой частью Азербайджана», и что Россия «сама признала и продолжает признавать Карабах частью территории Азербайджана». Министерству также не понравилось сравнение конфликта в Нагорном Карабахе с противостоянием России и Украины, так как, по их словам, Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо страны.