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Песков назвал лучший способ понять Россию

Ведомости

Иностранцы смогут понять и увидеть Россию только после визита в страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя посещение России отцом Илона Маска Эрролом.

«Мы считаем, что самый лучший способ понять и увидеть Россию, а главное понять то, что говорят, во многих странах зарубежья о России, является ложью и уродливой пропагандой, – это приехать в Россию, увидеть все своими глазами», – сказал он.

Песков отметил, что РФ открыта для граждан других стран.

Южноафриканский предприниматель Эррол Маск посетил Россию 8 июня. Он принял участие в «Форуме будущего – 2050», где выступил с рядом комплиментарных заявлений о России. 

В беседе с журналистами Маск похвалил дороги в Москве, заявил, что здания в столице напоминают ему о Древнем Риме, а также отметил, что Москва и в целом Россия «поражают». Маск также заявил, что хотел бы поучиться навыкам лидерства у президента РФ Владимира Путина. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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