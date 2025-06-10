Песков назвал лучший способ понять Россию
Иностранцы смогут понять и увидеть Россию только после визита в страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя посещение России отцом Илона Маска Эрролом.
«Мы считаем, что самый лучший способ понять и увидеть Россию, а главное понять то, что говорят, во многих странах зарубежья о России, является ложью и уродливой пропагандой, – это приехать в Россию, увидеть все своими глазами», – сказал он.
Песков отметил, что РФ открыта для граждан других стран.
Южноафриканский предприниматель Эррол Маск посетил Россию 8 июня. Он принял участие в «Форуме будущего – 2050», где выступил с рядом комплиментарных заявлений о России.