Песков назвал лучший способ понять Россию

В беседе с журналистами Маск похвалил дороги в Москве, заявил, что здания в столице напоминают ему о Древнем Риме, а также отметил, что Москва и в целом Россия «поражают». Маск также заявил, что хотел бы поучиться навыкам лидерства у президента РФ Владимира Путина.