Bloomberg: Киршнер пожизненно запретили занимать государственные должности

На прошлой неделе, по данным агентства, Киршнер объявила о своем намерении баллотироваться на выборах в депутаты провинции Буэнос-Айрес в сентябре. Некоторые эксперты предположили, что это было бы для нее возможностью получить иммунитет или, по крайней мере, продлить судебное разбирательство.