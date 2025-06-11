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Bloomberg: Киршнер пожизненно запретили занимать государственные должности

Ведомости

Верховный суд Аргентины оставил в силе приговор экс-главе государства Кристине Фернандес де Киршнер, осужденной за мошенничество. Ей пожизненно запрещено занимать государственные должности, шестилетний срок тюремного заключения также остался в силе, сообщило агентство Bloomberg.

Вместе с тем возраст Киршнер превышает 70 лет, поэтому она вправе попросить заменить тюремное заключение домашним арестом. 

На прошлой неделе, по данным агентства, Киршнер объявила о своем намерении баллотироваться на выборах в депутаты провинции Буэнос-Айрес в сентябре. Некоторые эксперты предположили, что это было бы для нее возможностью получить иммунитет или, по крайней мере, продлить судебное разбирательство.

Киршнер получила приговор суда первой инстанции, который грозил ей шестью годами лишения свободы, в 2022 г. Тогда она была вице-президентом Аргентины. В ноябре того же года кассационный суд подтвердил приговор, учитывая пожизненный запрет занимать госдолжности. В конце марта 2025 г. Киршнер обжаловала приговор в верховном суде страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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