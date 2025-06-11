Bloomberg: Киршнер пожизненно запретили занимать государственные должности
Верховный суд Аргентины оставил в силе приговор экс-главе государства Кристине Фернандес де Киршнер, осужденной за мошенничество. Ей пожизненно запрещено занимать государственные должности, шестилетний срок тюремного заключения также остался в силе, сообщило агентство Bloomberg.
Вместе с тем возраст Киршнер превышает 70 лет, поэтому она вправе попросить заменить тюремное заключение домашним арестом.
На прошлой неделе, по данным агентства, Киршнер объявила о своем намерении баллотироваться на выборах в депутаты провинции Буэнос-Айрес в сентябре. Некоторые эксперты предположили, что это было бы для нее возможностью получить иммунитет или, по крайней мере, продлить судебное разбирательство.
Киршнер получила приговор суда первой инстанции, который грозил ей шестью годами лишения свободы, в 2022 г. Тогда она была вице-президентом Аргентины. В ноябре того же года кассационный суд подтвердил приговор, учитывая пожизненный запрет занимать госдолжности. В конце марта 2025 г. Киршнер обжаловала приговор в верховном суде страны.