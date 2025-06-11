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США осудили решение Великобритании ввести санкции против израильских министров

Ведомости

Вашингтон выражает несогласие с санкциями, введенными против израильских министров Великобританией, Канадой, Норвегией, Новой Зеландией и Австралией, и призывает отказаться от этих мер, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«США осуждают санкции, введенные правительствами Великобритании, Канады, Норвегии, Новой Зеландии и Австралии в отношении двух действующих членов израильского кабинета, – сказал Рубио в заявлении. – Эти санкции не способствуют усилиям, предпринимаемым под руководством США, по достижению прекращения огня, возвращению всех заложников домой и завершению войны».

Рубио подчеркнул, что США отвергают попытки уравнивания сторон, напомнив, что они считают «Хамас» террористической организацией.

«Мы напоминаем нашим партнерам, кто является настоящим врагом. США призывают отменить санкции и стоят плечом к плечу с Израилем», – подытожил он.

10 июня Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия ввели санкции против министра национальной безопасности еврейского государства Итамара Бен-Гвира и министра Бецалеля Смотрича за подстрекательство к насилию на Западном берегу Иордана, заморозив их активы и запретив въезд.

5 марта Лига арабских государств (ЛАГ) по итогам саммита признала право на создание независимого государства Палестина. В декларации арабские государства выразили требование к Израилю прекратить агрессию на Западном берегу реки Иордан. Также на территории сектора Газа предложили разместить миротворцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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