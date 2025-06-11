США осудили решение Великобритании ввести санкции против израильских министров
Вашингтон выражает несогласие с санкциями, введенными против израильских министров Великобританией, Канадой, Норвегией, Новой Зеландией и Австралией, и призывает отказаться от этих мер, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«США осуждают санкции, введенные правительствами Великобритании, Канады, Норвегии, Новой Зеландии и Австралии в отношении двух действующих членов израильского кабинета, – сказал Рубио в заявлении. – Эти санкции не способствуют усилиям, предпринимаемым под руководством США, по достижению прекращения огня, возвращению всех заложников домой и завершению войны».
Рубио подчеркнул, что США отвергают попытки уравнивания сторон, напомнив, что они считают «Хамас» террористической организацией.
«Мы напоминаем нашим партнерам, кто является настоящим врагом. США призывают отменить санкции и стоят плечом к плечу с Израилем», – подытожил он.
10 июня Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия ввели санкции против министра национальной безопасности еврейского государства Итамара Бен-Гвира и министра Бецалеля Смотрича за подстрекательство к насилию на Западном берегу Иордана, заморозив их активы и запретив въезд.
5 марта Лига арабских государств (ЛАГ) по итогам саммита признала право на создание независимого государства Палестина. В декларации арабские государства выразили требование к Израилю прекратить агрессию на Западном берегу реки Иордан. Также на территории сектора Газа предложили разместить миротворцев.