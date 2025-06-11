США осудили решение Великобритании ввести санкции против израильских министров

«США осуждают санкции, введенные правительствами Великобритании, Канады, Норвегии, Новой Зеландии и Австралии в отношении двух действующих членов израильского кабинета, – сказал Рубио в заявлении. – Эти санкции не способствуют усилиям, предпринимаемым под руководством США, по достижению прекращения огня, возвращению всех заложников домой и завершению войны».