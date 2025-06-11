Трамп заявил о планах ввести уголовное наказание за сожжение флага США

«Кто-то это финансирует. Мы выясним с помощью Пэм Бонди и министерства юстиции, кто именно. Они уже занимаются этим – кто оплачивает все это оборудование, все выглядит очень профессионально, – сказал он. – Мы не допустим нападений на федеральных агентов и не позволим, чтобы американский город был захвачен и оккупирован иностранным врагом. А именно таковыми они и являются».