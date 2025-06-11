Трамп заявил о планах ввести уголовное наказание за сожжение флага США
Президент США Дональд Трамп заявил, что тех, кто сжигает американские флаги на протестах, нужно наказывать годом тюрьмы, и власти предпринимают шаги для внедрения такого закона.
«Люди, которые сжигают американский флаг, должны сидеть в тюрьме один год. Именно это они и заслуживают. Посмотрим, сможем ли мы это сделать. Мы пытаемся добиться этого. Работаем с некоторыми вашими сенаторами», – сказал Трамп в ходе выступления на военной базе Форт-Брэгг.
Трамп сделал заявление на фоне продолжающихся протестов в Лос-Анджелесе. Местные СМИ в выходные транслировали видео, где протестующие жгут и плюют на американские флаги.
«То, что вы видите в Калифорнии, – это полномасштабное нападение на мир, общественный порядок и национальный суверенитет, осуществляемое мятежниками с иностранными флагами с целью продолжения иностранного вторжения в нашу страну, – заявил Трамп.
Трамп подчеркнул, что федеральные власти работают над тем, чтобы выяснить, кто финансирует протесты в Калифорнии.
«Кто-то это финансирует. Мы выясним с помощью Пэм Бонди и министерства юстиции, кто именно. Они уже занимаются этим – кто оплачивает все это оборудование, все выглядит очень профессионально, – сказал он. – Мы не допустим нападений на федеральных агентов и не позволим, чтобы американский город был захвачен и оккупирован иностранным врагом. А именно таковыми они и являются».
Трамп также сказал, что Лос-Анджелес сгорел бы дотла, если бы он не ввел туда национальную гвардию.
«Мы освободим Лос-Анджелес и сделаем его снова свободным, чистым и безопасным»,- заявил президент.
9 июня Трамп заявил, что Лос-Анджелес мог бы оказаться полностью разрушенным, если бы он не распорядился направить в город подразделения Национальной гвардии для подавления беспорядков.
Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, заявив, что они должны были выразить ему благодарность за своевременное вмешательство. По его словам, без его решения ситуация вышла бы из-под контроля.
6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые протесты против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа. Рейды Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на рабочих местах вызвали волну недовольства. В результате операций были задержаны 212 нелегальных мигрантов, включая лидера местного профсоюза работников сферы услуг Дэвида Уэрта.