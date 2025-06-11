В Социал-демократической партии Германии призвали к переговорам с РФ

Члены СДПГ призывают к сближению с Россией, что, как указано в манифесте, требует «активизации дипломатических усилий всех европейских государств». Отмечается, что «поддержка Украины в ее требованиях по международному праву должна быть связана с законными интересами всех в Европе в отношении безопасности и стабильности». В связи с этим требуется предпринять «чрезвычайно сложную попытку» возобновить диалог с Россией после прекращения огня, говорится в документе.