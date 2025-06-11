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В Социал-демократической партии Германии призвали к переговорам с РФ

Ведомости

Представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) потребовали срочного пересмотра внешнеполитического курса и политики безопасности страны. Они призвали к переговорам с Россией как альтернативе перевооружению бундесвера и выступили против размещения новых американских ракет средней дальности на немецкой территории, пишет Stern, ссылаясь на манифест, подписанный несколькими десятками видных социал-демократов.

«Военная риторика о тревоге и масштабные программы перевооружения больше не создают безопасности Германии и Европы, а ведут к дестабилизации и усилению взаимного восприятия угрозы между НАТО и Россией», – говорится в документе.

Члены СДПГ призывают к сближению с Россией, что, как указано в манифесте, требует «активизации дипломатических усилий всех европейских государств». Отмечается, что «поддержка Украины в ее требованиях по международному праву должна быть связана с законными интересами всех в Европе в отношении безопасности и стабильности». В связи с этим требуется предпринять «чрезвычайно сложную попытку» возобновить диалог с Россией после прекращения огня, говорится в документе.

Авторы манифеста также выступили против запланированного увеличения расходов на оборону, заявив, что с точки зрения политики безопасности нет никаких оснований для наращивания оборонного бюджета до 3,5% или 5% ВВП, рассчитанного на годы.

Stern обратил внимание, что в конце июня СДПГ намерена провести федеральное партийное собрание, где будет обсуждаться новая программа после поражения на выборах. Практически одновременно проходит саммит НАТО, в ходе которого Германия собирается взять на себя обязательство существенно увеличить расходы на оборону.

23 февраля бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг (парламент). Внеочередные выборы были назначены после того, как 16 декабря 2024 г. бундестаг отказал Шольцу в доверии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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