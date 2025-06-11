В Социал-демократической партии Германии призвали к переговорам с РФ
Представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) потребовали срочного пересмотра внешнеполитического курса и политики безопасности страны. Они призвали к переговорам с Россией как альтернативе перевооружению бундесвера и выступили против размещения новых американских ракет средней дальности на немецкой территории, пишет Stern, ссылаясь на манифест, подписанный несколькими десятками видных социал-демократов.
«Военная риторика о тревоге и масштабные программы перевооружения больше не создают безопасности Германии и Европы, а ведут к дестабилизации и усилению взаимного восприятия угрозы между НАТО и Россией», – говорится в документе.
Члены СДПГ призывают к сближению с Россией, что, как указано в манифесте, требует «активизации дипломатических усилий всех европейских государств». Отмечается, что «поддержка Украины в ее требованиях по международному праву должна быть связана с законными интересами всех в Европе в отношении безопасности и стабильности». В связи с этим требуется предпринять «чрезвычайно сложную попытку» возобновить диалог с Россией после прекращения огня, говорится в документе.
Авторы манифеста также выступили против запланированного увеличения расходов на оборону, заявив, что с точки зрения политики безопасности нет никаких оснований для наращивания оборонного бюджета до 3,5% или 5% ВВП, рассчитанного на годы.
Stern обратил внимание, что в конце июня СДПГ намерена провести федеральное партийное собрание, где будет обсуждаться новая программа после поражения на выборах. Практически одновременно проходит саммит НАТО, в ходе которого Германия собирается взять на себя обязательство существенно увеличить расходы на оборону.
23 февраля бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг (парламент). Внеочередные выборы были назначены после того, как 16 декабря 2024 г. бундестаг отказал Шольцу в доверии.