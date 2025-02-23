Шольц признал поражение СДПГ на парламентских выборах в Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в бундестаг (парламент), передает Tagesschau.
«Это горький результат выборов для Социал-демократической партии, это также поражение на выборах», – сказал он.
По данным экзитполов, СДПГ Шольца набирает 16,1%, что «знаменует собой новый исторический минимум для социал-демократов и представляют собой серьезную потерю доверия избирателей» с момента их победы на выборах в 2021 г., когда они набрали 25,7%, следует из материала Tagesschau.
На первых позициях консервативный блок ХДС/ХСС, кандидатом в канцлеры от которого является Фридрих Мерц. Согласно опросам, блок набирает 28,9%. На втором месте – правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) с рекордными для нее 19,7%. Кандидат в канцлеры от АдГ Элис Вайдель выступила с предложением к ХДС/ХСС о формировании коалиции.
Внеочередные выборы в бундестаг состоялись 23 февраля. Они были назначены после того, как 16 декабря 2024 г. бундестаг отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Из 733 депутатов германского парламента за роспуск правительства проголосовали 394 при требуемых 367. 27 декабря того же года президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг.