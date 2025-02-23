Шольц признал поражение СДПГ на парламентских выборах в Германии

По данным экзитполов, СДПГ Шольца набирает 16,1%, что «знаменует собой новый исторический минимум для социал-демократов и представляют собой серьезную потерю доверия избирателей» с момента их победы на выборах в 2021 г., когда они набрали 25,7%, следует из материала Tagesschau.