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Шольц признал поражение СДПГ на парламентских выборах в Германии

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в бундестаг (парламент), передает Tagesschau.

«Это горький результат выборов для Социал-демократической партии, это также поражение на выборах», – сказал он.

По данным экзитполов, СДПГ Шольца набирает 16,1%, что «знаменует собой новый исторический минимум для социал-демократов и представляют собой серьезную потерю доверия избирателей» с момента их победы на выборах в 2021 г., когда они набрали 25,7%, следует из материала Tagesschau.

На первых позициях консервативный блок ХДС/ХСС, кандидатом в канцлеры от которого является Фридрих Мерц. Согласно опросам, блок набирает 28,9%. На втором месте – правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) с рекордными для нее 19,7%. Кандидат в канцлеры от АдГ Элис Вайдель выступила с предложением к ХДС/ХСС о формировании коалиции.

Внеочередные выборы в бундестаг состоялись 23 февраля. Они были назначены после того, как 16 декабря 2024 г. бундестаг отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Из 733 депутатов германского парламента за роспуск правительства проголосовали 394 при требуемых 367. 27 декабря того же года президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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