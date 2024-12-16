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Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца

Ведомости

Депутаты бундестага по итогам голосования выступили за роспуск правительства Германии. В ближайшее время в стране должны состояться досрочные выборы в парламент, предварительная дата которых – 23 февраля, передает немецкое радио Mitteldeutscher Rundfunk.

394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 - поддержали кабмин Шольца и 116 – воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось 367 голосов.

Согласно законодательству, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в течение 21 дня может отменить вердикт. Но глава государства уже заявил о готовности прислушаться к мнению депутатов. В течение 60 дней после роспуска парламента должны пройти выборы.

16 декабря «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg писали об ухудшающемся состоянии экономики Германии. По мнению агентстства, данная отрасль в ФРГ на протяжении пяти лет переживает тяжелые времена застоя, при этом местные власти ничего не могут изменить: сейчас экономические показатели на 5% меньше, чем могли бы быть в случае сохранения роста доковидного времени.

Отмечается, что падение ВВП связано с энергетическим кризисом и экспортной ситуацией в государстве. Так, большая часть бюджета просела из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей, а также из-за невозможности Volkswagen и Mercedes-Benz Group обогнать производителей китайских автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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