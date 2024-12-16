Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
Депутаты бундестага по итогам голосования выступили за роспуск правительства Германии. В ближайшее время в стране должны состояться досрочные выборы в парламент, предварительная дата которых – 23 февраля, передает немецкое радио Mitteldeutscher Rundfunk.
394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 - поддержали кабмин Шольца и 116 – воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось 367 голосов.
Согласно законодательству, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в течение 21 дня может отменить вердикт. Но глава государства уже заявил о готовности прислушаться к мнению депутатов. В течение 60 дней после роспуска парламента должны пройти выборы.
16 декабря «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg писали об ухудшающемся состоянии экономики Германии. По мнению агентстства, данная отрасль в ФРГ на протяжении пяти лет переживает тяжелые времена застоя, при этом местные власти ничего не могут изменить: сейчас экономические показатели на 5% меньше, чем могли бы быть в случае сохранения роста доковидного времени.
Отмечается, что падение ВВП связано с энергетическим кризисом и экспортной ситуацией в государстве. Так, большая часть бюджета просела из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей, а также из-за невозможности Volkswagen и Mercedes-Benz Group обогнать производителей китайских автомобилей.