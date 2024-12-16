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Bloomberg: экономика Германии приближается к «точке невозврата»

Ведомости

Экономические показатели Германии упали ниже допандемийного периода, экономика страны может прийти к точке невозврата, передает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

По данным издания, экономика ФРГ на протяжении пяти лет переживает тяжелые времена застоя, при этом местные власти ничего не могут изменить: в настоящий момент ее размер на 5% меньше, чем мог бы быть в случае сохранения роста доковидного времени.

Отмечается, что падение ВВП связано с энергетическим кризисом и экспортной ситуацией в государстве. Так, большая часть бюджета просела из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей, а также из-за невозможности Volkswagen и Mercedes-Benz Group обогнать производителей китайских автомобилей.

Bloomberg также акцентирует внимание на внутренних проблемах ключевых игроков автомобильного рынка. Например, затянувшийся конфликт Volkswagen с лидерами профсоюзов мешает наладить работу в корпорации в условиях интенсивной конкуренции с китайским конгломератом BYD Co.

16 декабря предприятие приступает к пятому раунду переговоров с влиятельным профсоюзом IG Metall. Стороны планируют подписать договор о совместном сотрудничестве к Рождеству, но им мешают разногласия по поводу сокращения расходов для оптимизации компании. Если сделка не состоится, совет директоров IG Metall собирается организовать забастовки на заводах VW в январе, в этом месяце они прошли уже дважды.

По информации Bloomberg, снижение национальной конкурентоспособности означает, что каждое домохозяйство теряет примерно 2500 евро в год.

Утверждается, что если парламент вынесет правительству канцлера Олафа Шольца вотум недоверия (голосование состоится 16 декабря), внеочередные выборы, возможно, смогут улучшить положение дел, но кардинальным образом вряд ли что-то поменяется, поскольку инициативам политиков «не хватает амбиций, необходимых для решения основных проблем».

12 декабря «Ведомости» писали о планах Германии поднять экономику за счет сотрудничества с Украиной. Шольц на германо-украинском экономическом форуме в Берлине заявил, что вложения немецких компаний в украинскую экономику как до, так и после конфликта окажут положительное влияние на экономику Германии. Он добавил, что торговля между Германией и Украиной показала рост с почти 8 млрд евро в 2021 г. до 10 млрд евро в 2023 г. Берлин поставляет Киеву химическую продукцию и автомобили, военное оборудование, а Украина экспортирует сырье и продовольствие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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