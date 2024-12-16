Bloomberg: экономика Германии приближается к «точке невозврата»
Экономические показатели Германии упали ниже допандемийного периода, экономика страны может прийти к точке невозврата, передает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
По данным издания, экономика ФРГ на протяжении пяти лет переживает тяжелые времена застоя, при этом местные власти ничего не могут изменить: в настоящий момент ее размер на 5% меньше, чем мог бы быть в случае сохранения роста доковидного времени.
Отмечается, что падение ВВП связано с энергетическим кризисом и экспортной ситуацией в государстве. Так, большая часть бюджета просела из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей, а также из-за невозможности Volkswagen и Mercedes-Benz Group обогнать производителей китайских автомобилей.
Bloomberg также акцентирует внимание на внутренних проблемах ключевых игроков автомобильного рынка. Например, затянувшийся конфликт Volkswagen с лидерами профсоюзов мешает наладить работу в корпорации в условиях интенсивной конкуренции с китайским конгломератом BYD Co.
16 декабря предприятие приступает к пятому раунду переговоров с влиятельным профсоюзом IG Metall. Стороны планируют подписать договор о совместном сотрудничестве к Рождеству, но им мешают разногласия по поводу сокращения расходов для оптимизации компании. Если сделка не состоится, совет директоров IG Metall собирается организовать забастовки на заводах VW в январе, в этом месяце они прошли уже дважды.
По информации Bloomberg, снижение национальной конкурентоспособности означает, что каждое домохозяйство теряет примерно 2500 евро в год.
Утверждается, что если парламент вынесет правительству канцлера Олафа Шольца вотум недоверия (голосование состоится 16 декабря), внеочередные выборы, возможно, смогут улучшить положение дел, но кардинальным образом вряд ли что-то поменяется, поскольку инициативам политиков «не хватает амбиций, необходимых для решения основных проблем».
12 декабря «Ведомости» писали о планах Германии поднять экономику за счет сотрудничества с Украиной. Шольц на германо-украинском экономическом форуме в Берлине заявил, что вложения немецких компаний в украинскую экономику как до, так и после конфликта окажут положительное влияние на экономику Германии. Он добавил, что торговля между Германией и Украиной показала рост с почти 8 млрд евро в 2021 г. до 10 млрд евро в 2023 г. Берлин поставляет Киеву химическую продукцию и автомобили, военное оборудование, а Украина экспортирует сырье и продовольствие.