Шольц: поддержка Киева принесет выгоду немецкой экономике

В этот же день Шольц назвал Германию «самым верным сторонником Украины в Европе». Подтверждением неизменности поддержки Киева стало объявление о новом пакете военной помощи на 650 млн евро, включающем 4000 разведывательных и ударных беспилотников Helsing, две системы ПВО IRIS, 10 танков Leopard-1, 60 бывших хорватских БМП и танков М80 и М84, а также 6000 неуправляемых и 500 управляемых ракет. Тогда же Bild написала, что Шольц во время визита в Киев «попробует выяснить, на что готова пойти украинская сторона ради заключения перемирия».