Шольц: поддержка Киева принесет выгоду немецкой экономике
Вложения немецких компаний в украинскую экономику как до, так и после конфликта окажут положительное влияние на экономику Германии. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на германо-украинском экономическом форуме в Берлине.
По его мнению, после окончания конфликта ФРГ увидит темпы роста на Украине и возможности развития, соизмеримые с теми, что наблюдались в странах Центральной и Восточной Европы, которые вступили в Евросоюз за последние два десятилетия. Шольц подчеркнул, что экономика Германии «сыграла важную роль в этих историях успеха и получила от них выгоду».
«Я хотел бы видеть нечто подобное в отношении Украины. Именно поэтому мы поддерживаем вашу страну в стремлении к справедливому миру», – сказал канцлер ФРГ, обращаясь к премьер-министру Украину Денису Шмыгалю (цитата по «РИА Новости»).
Шольц также сообщил, что торговля между Германией и Украиной показала рост с почти 8 млрд евро в 2021 г. до без малого 10 млрд евро в 2023 г. Берлин поставляет Киеву химическую продукцию и автомобили, военное оборудование, а Украина экспортирует сырье и продовольствие.
3 декабря министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия направит Украине 30 млн евро в качестве гуманитарной помощи. По ее словам, Германия также продолжает выделять 63,5 млн евро для Киева в рамках НАТО.
В этот же день Шольц назвал Германию «самым верным сторонником Украины в Европе». Подтверждением неизменности поддержки Киева стало объявление о новом пакете военной помощи на 650 млн евро, включающем 4000 разведывательных и ударных беспилотников Helsing, две системы ПВО IRIS, 10 танков Leopard-1, 60 бывших хорватских БМП и танков М80 и М84, а также 6000 неуправляемых и 500 управляемых ракет. Тогда же Bild написала, что Шольц во время визита в Киев «попробует выяснить, на что готова пойти украинская сторона ради заключения перемирия».