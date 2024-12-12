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Шольц: поддержка Киева принесет выгоду немецкой экономике

Ведомости

Вложения немецких компаний в украинскую экономику как до, так и после конфликта окажут положительное влияние на экономику Германии. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на германо-украинском экономическом форуме в Берлине.

По его мнению, после окончания конфликта ФРГ увидит темпы роста на Украине и возможности развития, соизмеримые с теми, что наблюдались в странах Центральной и Восточной Европы, которые вступили в Евросоюз за последние два десятилетия. Шольц подчеркнул, что экономика Германии «сыграла важную роль в этих историях успеха и получила от них выгоду».

«Я хотел бы видеть нечто подобное в отношении Украины. Именно поэтому мы поддерживаем вашу страну в стремлении к справедливому миру», – сказал канцлер ФРГ, обращаясь к премьер-министру Украину Денису Шмыгалю (цитата по «РИА Новости»).

Шольц также сообщил, что торговля между Германией и Украиной показала рост с почти 8 млрд евро в 2021 г. до без малого 10 млрд евро в 2023 г. Берлин поставляет Киеву химическую продукцию и автомобили, военное оборудование, а Украина экспортирует сырье и продовольствие.

3 декабря министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия направит Украине 30 млн евро в качестве гуманитарной помощи. По ее словам, Германия также продолжает выделять 63,5 млн евро для Киева в рамках НАТО.

В этот же день Шольц назвал Германию «самым верным сторонником Украины в Европе». Подтверждением неизменности поддержки Киева стало объявление о новом пакете военной помощи на 650 млн евро, включающем 4000 разведывательных и ударных беспилотников Helsing, две системы ПВО IRIS, 10 танков Leopard-1, 60 бывших хорватских БМП и танков М80 и М84, а также 6000 неуправляемых и 500 управляемых ракет. Тогда же Bild написала, что Шольц во время визита в Киев «попробует выяснить, на что готова пойти украинская сторона ради заключения перемирия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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