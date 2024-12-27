Президент Штайнмайер распустил парламент Германии

«Ведомости» со ссылкой на опрос Insa от 16 декабря писали, что в гонке перед досрочными выборами лидирует консервативный блок ХДС/ХСС – за него готовы проголосовать 31,5% избирателей. На втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 19,5%. Партия Шольца СДПГ заручилась поддержкой 16,5% респондентов. «Зеленые» и СвДП получили 11,5% и 5% голосов соответственно. В случае победы ХДС/ХСС канцлером ФРГ может стать Фридрих Мерц.