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Президент Штайнмайер распустил парламент Германии

Это связано с вотумом недоверия правительству канцлера Олафа Шольца
Максим Цуланов
Reuters
Reuters

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг (парламент). Об этом он объявил в ходе выступления в президентском дворце Бельвю в Берлине. Роспуск был анонсирован еще 20 декабря.

Штайнмайер распустил парламент в соответствии со ст. 68 основного закона ФРГ. Согласно его положениям, федеральный президент может принять решение о роспуске бундестага в случае, если канцлеру ФРГ было выражено недоверие со стороны большинства членов парламента.

Решение о роспуске было анонсировано 20 декабря. Тогда Штайнмайер заявил, что провел переговоры с председателями парламентских фракций в бундестаге для того, чтобы убедиться в отсутствии «перспектив стабильного парламентского большинства для федерального правительства».

За четыре дня до этого, 16 декабря, депутаты вынесли вотум недоверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ). 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 – поддержали кабмин Шольца и 116 – воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось 367 голосов.

Согласно основному закону, в течение 60 дней после роспуска парламента должны состояться досрочные выборы. Радио Mitteldeutscher Rundfunk сообщило 16 декабря, что предварительная дата выборов – 23 февраля.

Недоверие правительству Шольца и роспуск бундестага связан с недовольством экономической политикой социал-демократа. На фоне этого 7 ноября правящая в ФРГ коалиция «Светофор», куда входили СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП), распалась. Штайнмайер тогда поддержал решение о распаде коалиции, призвав политических лидеров воздержаться от «перепалок» из-за политической неопределенности в Германии.

7 ноября президент ФРГ освободил от должности главу минфина Кристиана Линднера, министра юстиции Марко Бушмана и министра образования и научных исследований Беттину Штарк-Ватцингер. До этого Линднер был был уволен с должности министра финансов канцлером Шольцем.

«Ведомости» со ссылкой на опрос Insa от 16 декабря писали, что в гонке перед досрочными выборами лидирует консервативный блок ХДС/ХСС – за него готовы проголосовать 31,5% избирателей. На втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 19,5%. Партия Шольца СДПГ заручилась поддержкой 16,5% респондентов. «Зеленые» и СвДП получили 11,5% и 5% голосов соответственно. В случае победы ХДС/ХСС канцлером ФРГ может стать Фридрих Мерц.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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