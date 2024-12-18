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В Германии готовятся к новым выборам

Фаворит – ХДС, на втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии»
Глеб Мишутин
После проигранного вопроса о доверии своему правительству канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен принять активное участие в избирательной кампании
После проигранного вопроса о доверии своему правительству канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен принять активное участие в избирательной кампании / JOHN MACDOUGALL / AFP

В Германии стартует активная фаза избирательной кампании перед досрочными выборами 23 февраля 2025 г. Она началась после того, как 16 декабря бундестаг отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Из 733 депутатов германского парламента за роспуск правительства проголосовали 394 при требуемых 367.

Согласно данным опроса Insa от 16 декабря, в гонке лидирует консервативный блок ХДС/ХСС, за него готовы проголосовать 31,5% избирателей. На 2-м месте правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 19,5%. Социал-демократы Шольца (СДПГ) заручились поддержкой 16,5% респондентов, состоящие в правящей коалиции «Зеленые» и вышедшие из нее либералы из Свободной демократической партии (СвДП) получили 11,5% и 5% голосов соответственно. Новая оппозиционная левая партия Союз Сары Вагенкнехт (BSW) набрала 8% респондентов.

Сейчас социал-демократы Шольца образуют правительство меньшинства в коалиции с «Зелеными», которым принадлежат ключевые портфели министров экономики и иностранных дел. Ранее коалиция имела большинство, так как помимо СДПГ и «Зеленых» в ней участвовала СвДП, лидер которой Кристиан Линднер занимал пост министра финансов. Эта коалиция распалась из-за позиции СвДП и Линднера, отстаивавших строгую финансовую дисциплину. Помимо всего прочего Линднер отказал Шольцу в приостановке так называемого долгового тормоза – механизма, который запрещал правительству ФРГ увеличивать заимствования бюджета. Кроме того, Шольца раздражало нежелание Линднера одновременно оказывать поддержку Украине и стимулировать рост германской экономики. По итогам этих споров Линднер был отправлен в отставку, а его место занял главный экономический советник канцлера Йорг Кукис.

Несмотря на низкие рейтинги Шольца и обвинения в экономических трудностях, он остается одним из самых опытных политиков Германии, который умеет вести избирательную кампанию в крайне плохих условиях, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. При этом канцлер уже повысил ставки, заявив, что не готов быть вице-канцлером или министром в правительстве христианского демократа Фридриха Мерца, который со своей партией сейчас является фаворитом предвыборной гонки. Социал-демократы Шольца готовы к активной кампании, считает эксперт. Не исключено и повторение сценария 2021 г., когда оппоненты Шольца будут совершать ошибки, а он за счет своего опыта и сдержанности представит себя в лучшем свете. Что же касается успехов АдГ, то нельзя исключать, замечает Соколов, что она займет 2-е место на выборах, что будет для нее заметным репутационным успехом. Тем не менее даже такой результат не приведет к тому, что АдГ перестанет быть «нерукопожатной партией», и ее бойкот другими политическими силами ФРГ не прекратится, резюмирует эксперт.

Шансов стать канцлером у Шольца нет, считает замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, любое правительство, составленное по итогам выборов, будет слабым и компромиссным. В первую очередь возможна так называемая большая коалиция из СДПГ и ХДС. Также возможна коалиция между христианскими демократами и «Зелеными», но ей понадобится поддержка третьей силы, которой могут стать либералы из СвДП. Пройдут ли либералы в бундестаг – вопрос открытый, замечает эксперт. Тройная же комбинация правящих партий будет означать для Германии еще худший сценарий, говорит Белов. По его словам, АдГ займет 2-е место, но партии понадобится еще 10 лет, чтобы отмыться от обвинений в неонацизме и стать силой консервативного центра. Ожидать же прорывов от вероятного правительства Мерца не стоит, хотя надо учитывать, что он ближе по экономическим взглядам к отправленному в отставку Линднеру, резюмирует эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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