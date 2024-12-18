В Германии готовятся к новым выборам

Несмотря на низкие рейтинги Шольца и обвинения в экономических трудностях, он остается одним из самых опытных политиков Германии, который умеет вести избирательную кампанию в крайне плохих условиях, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. При этом канцлер уже повысил ставки, заявив, что не готов быть вице-канцлером или министром в правительстве христианского демократа Фридриха Мерца, который со своей партией сейчас является фаворитом предвыборной гонки. Социал-демократы Шольца готовы к активной кампании, считает эксперт. Не исключено и повторение сценария 2021 г., когда оппоненты Шольца будут совершать ошибки, а он за счет своего опыта и сдержанности представит себя в лучшем свете. Что же касается успехов АдГ, то нельзя исключать, замечает Соколов, что она займет 2-е место на выборах, что будет для нее заметным репутационным успехом. Тем не менее даже такой результат не приведет к тому, что АдГ перестанет быть «нерукопожатной партией», и ее бойкот другими политическими силами ФРГ не прекратится, резюмирует эксперт.