В Германии готовятся к новым выборам

В Германии готовятся к новым выборамФаворит – ХДС, на втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии»
В Германии стартует активная фаза избирательной кампании перед досрочными выборами 23 февраля 2025 г. Она началась после того, как 16 декабря бундестаг отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Из 733 депутатов германского парламента за роспуск правительства проголосовали 394 при требуемых 367.
Согласно данным опроса Insa от 16 декабря, в гонке лидирует консервативный блок ХДС/ХСС, за него готовы проголосовать 31,5% избирателей. На 2-м месте правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 19,5%. Социал-демократы Шольца (СДПГ) заручились поддержкой 16,5% респондентов, состоящие в правящей коалиции «Зеленые» и вышедшие из нее либералы из Свободной демократической партии (СвДП) получили 11,5% и 5% голосов соответственно. Новая оппозиционная левая партия Союз Сары Вагенкнехт (BSW) набрала 8% респондентов.
Сейчас социал-демократы Шольца образуют правительство меньшинства в коалиции с «Зелеными», которым принадлежат ключевые портфели министров экономики и иностранных дел. Ранее коалиция имела большинство, так как помимо СДПГ и «Зеленых» в ней участвовала СвДП, лидер которой Кристиан Линднер занимал пост министра финансов. Эта коалиция распалась из-за позиции СвДП и Линднера, отстаивавших строгую финансовую дисциплину. Помимо всего прочего Линднер отказал Шольцу в приостановке так называемого долгового тормоза – механизма, который запрещал правительству ФРГ увеличивать заимствования бюджета. Кроме того, Шольца раздражало нежелание Линднера одновременно оказывать поддержку Украине и стимулировать рост германской экономики. По итогам этих споров Линднер был отправлен в отставку, а его место занял главный экономический советник канцлера Йорг Кукис.
Несмотря на низкие рейтинги Шольца и обвинения в экономических трудностях, он остается одним из самых опытных политиков Германии, который умеет вести избирательную кампанию в крайне плохих условиях, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. При этом канцлер уже повысил ставки, заявив, что не готов быть вице-канцлером или министром в правительстве христианского демократа Фридриха Мерца, который со своей партией сейчас является фаворитом предвыборной гонки. Социал-демократы Шольца готовы к активной кампании, считает эксперт. Не исключено и повторение сценария 2021 г., когда оппоненты Шольца будут совершать ошибки, а он за счет своего опыта и сдержанности представит себя в лучшем свете. Что же касается успехов АдГ, то нельзя исключать, замечает Соколов, что она займет 2-е место на выборах, что будет для нее заметным репутационным успехом. Тем не менее даже такой результат не приведет к тому, что АдГ перестанет быть «нерукопожатной партией», и ее бойкот другими политическими силами ФРГ не прекратится, резюмирует эксперт.
Шансов стать канцлером у Шольца нет, считает замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, любое правительство, составленное по итогам выборов, будет слабым и компромиссным. В первую очередь возможна так называемая большая коалиция из СДПГ и ХДС. Также возможна коалиция между христианскими демократами и «Зелеными», но ей понадобится поддержка третьей силы, которой могут стать либералы из СвДП. Пройдут ли либералы в бундестаг – вопрос открытый, замечает эксперт. Тройная же комбинация правящих партий будет означать для Германии еще худший сценарий, говорит Белов. По его словам, АдГ займет 2-е место, но партии понадобится еще 10 лет, чтобы отмыться от обвинений в неонацизме и стать силой консервативного центра. Ожидать же прорывов от вероятного правительства Мерца не стоит, хотя надо учитывать, что он ближе по экономическим взглядам к отправленному в отставку Линднеру, резюмирует эксперт.