Президент Германии отправил в отставку трех министров

«Каждому из вас будет нелегко оставить незавершенные проекты и закончить работу. И все же могут возникнуть обстоятельства, которые приводят к преждевременному распаду правительственной коалиции: когда мнения партнеров сталкиваются с настолько большими противоречиями, что их уже невозможно преодолеть», – сказал Штайнмайер.