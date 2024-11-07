Президент Германии отправил в отставку трех министров
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер освободил от должности главу минфина Кристиана Линднера, министра юстиции Марко Бушмана и министра образования и научных исследований Беттину Штарк-Ватцингер. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Все три экс-министра представляют Свободную демократическую партию (СвДП). Новым министром финансов назначен советник канцлера ФРГ Йорг Кукис, а главой минюста – Фолькер Виссинг, бывший министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии. Должность министра образования займет Джем Оздемир, экс-министр продовольствия и сельского хозяйства, уточняет Die Zeit.
«Каждому из вас будет нелегко оставить незавершенные проекты и закончить работу. И все же могут возникнуть обстоятельства, которые приводят к преждевременному распаду правительственной коалиции: когда мнения партнеров сталкиваются с настолько большими противоречиями, что их уже невозможно преодолеть», – сказал Штайнмайер.
Штайнмайер, в частности, похвалил Линднера за его работу, направленную на сохранение госдолга «под контролем». Издание Die Zeit отмечает, что причиной непримиримых разногласий стала именно проблема сохранения «долгового тормоза» в контексте «серьезных кризисов», таких как спецоперация России на Украине.
7 ноября правящая в ФРГ почти три года коалиция «Светофор», в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия, распалась. За день до этого канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Линднера, который является лидером СвДП. Агентство Reuters сообщало, что решение об отставке было принято после нескольких недель споров по поводу экономического направления правительства.
Штайнмайер поддержал решение о распаде коалиции, призвав политических лидеров воздержаться от «перепалок» из-за политической неопределенности в Германии и мире в целом. По его словам, конец коалиции – «это не конец света», сейчас «время разума и ответственности».