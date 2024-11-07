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Президент Германии отправил в отставку трех министров

Ведомости

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер освободил от должности главу минфина Кристиана Линднера, министра юстиции Марко Бушмана и министра образования и научных исследований Беттину Штарк-Ватцингер. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Все три экс-министра представляют Свободную демократическую партию (СвДП). Новым министром финансов назначен советник канцлера ФРГ Йорг Кукис, а главой минюста – Фолькер Виссинг, бывший министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии. Должность министра образования займет Джем Оздемир, экс-министр продовольствия и сельского хозяйства, уточняет Die Zeit.

«Каждому из вас будет нелегко оставить незавершенные проекты и закончить работу. И все же могут возникнуть обстоятельства, которые приводят к преждевременному распаду правительственной коалиции: когда мнения партнеров сталкиваются с настолько большими противоречиями, что их уже невозможно преодолеть», – сказал Штайнмайер.

Штайнмайер, в частности, похвалил Линднера за его работу, направленную на сохранение госдолга «под контролем». Издание Die Zeit отмечает, что причиной непримиримых разногласий стала именно проблема сохранения «долгового тормоза» в контексте «серьезных кризисов», таких как спецоперация России на Украине.

7 ноября правящая в ФРГ почти три года коалиция «Светофор», в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия, распалась. За день до этого канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Линднера, который является лидером СвДП. Агентство Reuters сообщало, что решение об отставке было принято после нескольких недель споров по поводу экономического направления правительства.

Штайнмайер поддержал решение о распаде коалиции, призвав политических лидеров воздержаться от «перепалок» из-за политической неопределенности в Германии и мире в целом. По его словам, конец коалиции – «это не конец света», сейчас «время разума и ответственности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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