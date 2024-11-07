Вице-канцлер Германии сообщил о распаде правящей коалиции

Ранее 6 ноября канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером СвДП. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что решение об отставке было принято после нескольких недель споров по поводу экономического направления правительства. Газета Bild также писала, что Линднер предложил провести в январе досрочные выборы в качестве одного из вариантов выхода из кризиса, но канцлер отверг это предложение.