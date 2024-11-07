Вице-канцлер Германии сообщил о распаде правящей коалиции
Правящая в ФРГ почти три года коалиция «Светофор», в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП), распалась. Об этом заявил журналистам в Берлине вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата страны Роберт Хабек («зеленые»), передает ТАСС.
«Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства «Светофора». Мы теперь быстро откроем путь для упорядоченного проведения новых выборов», – сказал Хабек.
Ранее 6 ноября канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером СвДП. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что решение об отставке было принято после нескольких недель споров по поводу экономического направления правительства. Газета Bild также писала, что Линднер предложил провести в январе досрочные выборы в качестве одного из вариантов выхода из кризиса, но канцлер отверг это предложение.