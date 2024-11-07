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Вице-канцлер Германии сообщил о распаде правящей коалиции

Ведомости

Правящая в ФРГ почти три года коалиция «Светофор», в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП), распалась. Об этом заявил журналистам в Берлине вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата страны Роберт Хабек («зеленые»), передает ТАСС.

«Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства «Светофора». Мы теперь быстро откроем путь для упорядоченного проведения новых выборов», – сказал Хабек.

Ранее 6 ноября канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером СвДП. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что решение об отставке было принято после нескольких недель споров по поводу экономического направления правительства. Газета Bild также писала, что Линднер предложил провести в январе досрочные выборы в качестве одного из вариантов выхода из кризиса, но канцлер отверг это предложение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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