Шольц уволил министра финансов Германии Линднера

По данным Bloomberg, в готовящемся к публикации официальном прогнозе по ВВП по итогам 2024 г. источники в правительстве Германии «вообще не ожидают роста в этом году». Аналитики отмечали, что «помимо экономического спада немецкая экономика также отягощена структурными изменениями». К последним можно отнести ошибочный «зеленый переход», отказ от атомной энергетики и большое количество мешающей бизнесу бюрократии, говорил «Ведомостям» руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.