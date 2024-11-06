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Шольц уволил министра финансов Германии Линднера

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера. Об этом сообщил официальный представитель правительства Штефен Хебештрайт, пишет Welt.

«Слишком часто нарушал мое доверие», – цитирует издания Шольца, который в ходе пресс-конференции прокомментировал отставку министра.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что увольнение случилось после нескольких недель споров по поводу экономического направления правительства. Газета Bild также писала, что Линднер, который является лидером Свободной демократической партии (СвДП), предложил провести в январе досрочные выборы в качестве одного из вариантов выхода из кризиса, но канцлер отверг это предложение.

В феврале Линднер во время выступления на мероприятии Bloomberg во Франкфурте говорил, что Германия беднеет, а ее экономика становится неконкурентоспособной из-за отсутствия роста. В октябре количество безработных граждан ФРГ увеличилось на 27 000 человек, передавало агентство Reuters со ссылкой на Федеральное агентство занятости страны.

По данным Bloomberg, в готовящемся к публикации официальном прогнозе по ВВП по итогам 2024 г. источники в правительстве Германии «вообще не ожидают роста в этом году». Аналитики отмечали, что «помимо экономического спада немецкая экономика также отягощена структурными изменениями». К последним можно отнести ошибочный «зеленый переход», отказ от атомной энергетики и большое количество мешающей бизнесу бюрократии, говорил «Ведомостям» руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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