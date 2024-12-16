Эксперт РАН назвал вероятного кандидата на пост канцлера ФРГ
Есть вероятность, что новым канцлером ФРГ станет лидер партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) Фридрих Мерц, сообщил «Ведомостям» старший научный сотрудник сектора анализа политических изменений и идентичности ИМЭМО РАН Александр Камкин.
Как поясняет эксперт, ХДС придется собирать коалицию и тогда будет создано большое объединение консерваторов и социал-демократов.
В случае победы Мерца на внеочередных выборах во внешней политике ФРГ продолжится генеральная линия на оказание помощи Украине.
«Мерц является еще более проамериканским политиком, чем действующий канцлер Олаф Шольц. От него можно ожидать как оказания помощи Киеву, так и размещения американского оружия на территории ФРГ», – резюмирует эксперт.
Ранее депутаты бундестага по итогам голосования выступили за роспуск правительства Германии, во главе которого сейчас находится Шольц.
394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 – поддержали кабмин Шольца и 116 – воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось 367 голосов.
Согласно законодательству, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в течение 21 дня может отменить вердикт. Но глава государства уже заявил о готовности прислушаться к мнению депутатов. В течение 60 дней после роспуска парламента должны пройти выборы.
Предварительная дата выборов назначена на 23 февраля.