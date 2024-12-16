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Эксперт РАН назвал вероятного кандидата на пост канцлера ФРГ

Ведомости

Есть вероятность, что новым канцлером ФРГ станет лидер партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) Фридрих Мерц, сообщил «Ведомостям» старший научный сотрудник сектора анализа политических изменений и идентичности ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Как поясняет эксперт, ХДС придется собирать коалицию и тогда будет создано большое объединение консерваторов и социал-демократов.

В случае победы Мерца на внеочередных выборах во внешней политике ФРГ продолжится генеральная линия на оказание помощи Украине.

«Мерц является еще более проамериканским политиком, чем действующий канцлер Олаф Шольц. От него можно ожидать как оказания помощи Киеву, так и размещения американского оружия на территории ФРГ», – резюмирует эксперт.

Ранее депутаты бундестага по итогам голосования выступили за роспуск правительства Германии, во главе которого сейчас находится Шольц.

394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 – поддержали кабмин Шольца и 116 – воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось 367 голосов.

Согласно законодательству, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в течение 21 дня может отменить вердикт. Но глава государства уже заявил о готовности прислушаться к мнению депутатов. В течение 60 дней после роспуска парламента должны пройти выборы.

Предварительная дата выборов назначена на 23 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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